Деятели культуры и спорта в эстонской политике: что они хотят сделать и при чем здесь кот Леопольд

Марианна Каат. ФОТО: Виктор Кошкин

Еще одна участница нашего списка и новичок в эстонской политике — режиссер Марианна Каат, баллотирующаяся от «Ээсти 200». Прежде всего Каат переживает за образование и хочет решить проблемы эстонской киноиндустрии.

«Я ни разу в жизни не состояла ни в одной партии. В сентябре 2017 года я выпустила фильм, над которым работала почти четыре года, — "14 падежей". И этот фильм отслеживал несколько историй русскоязычных семей, которые хотели, чтобы их дети учились на эстонском языке. У меня там истории пятилетних детей, который пошли в эстонский садик, потом мальчика, который решил самостоятельно перейти в седьмой класс из русской школы в эстонскую и еще один герой — гимназист, который только что окончил русскую школу. Я занималась тем, что показывала, какие решения они принимают и как эти решения принимаются. В итоге получился фильм, который называется "14 падежей". Я выпустила этот фильм с надеждой, что как раз накануне местных выборов этот фильм — хороший повод обсудить проблему», — рассказала режиссер.

Сильный момент из фильма "14 падежей", когда Виталий пытается определить свое место в обществе. ФОТО: Кадр из фильма

Авторы фильма разослали информацию о картине всем на тот момент существующим партиям и группировкам и не получили ни одного ответа: политики были совершенно ооне заинтересованы заниматься этим вопросом.

«Прошло полтора года. Еще до того как была создана партия "Ээсти 200", я читала их программу, и все, что касалось образования и их желания, чтобы все дети учились в одной школе, под одной крышей, абсолютно соответствовало моей позиции. Это именно то, о чем я снимала свой фильм. И когда они решили стать партией, я поняла, что ни один фильм ничего не может, к сожалению, изменить в нашем обществе — я была достаточно наивна. Но благодаря этому фильму и осознанию, что я знаю, что надо делать и в чем основные проблемы, я поняла, что мне нужно идти в эту партию, чтобы помочь каким-то образом воплотиться этим идеям», — сказала Каат.

Еще один политический дебютант и член партии«Ээсти 200» — эстонско-украинский певец и музыкант, лидер ансамбля Svjata Vatra Руслан Трочинский.

Руслан Трочинский ФОТО: SCANPIX

Трочинский надеется, что на грядущих выборах избиратели проявят активность, и явка будет высокой. «Хотелось бы, чтобы люди имели представление о содержании программ участвующих в выборах партий, а также прислушивались к идеям и предложениям новых политических сил. Также я планирую принять участие в реформе системы образования: нам необходима единая школа, в которой все дети, независимо от родного языка, учатся вместе. Совместное обучение детей — без разделения по языковому признаку — необходимо начать еще с детских садов», — убежден начинающий политик.