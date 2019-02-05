Деятели культуры и спорта в эстонской политике: что они хотят сделать и при чем здесь кот Леопольд
Сколько деятелей культуры и спорта баллотируются в Рийгикогу на грядущих выборах? Задавшись этим вопросом, мы просмотрели избирательные списки партий и пришли к выводу: их не так уж и много. Знакомим вас чуть ближе с выходцами из этих традиционно довольно далеких от политики сфер, которые решили внести свой вклад в политическую жизнь Эстонии. Читайте, кто эти люди и почему стоит (или не стоит) за них голосовать.
Самый высокопоставленный деятель культуры в избирательных списках — Индрек Саар, министр культуры от Социал-демократической партии, дипломированный актер и преподаватель сценического искусства.
Также хорошо известна общественности депутат Рийгикогу от Партии реформ, бывший министр культуры и по совместительству хоровой дирижер Лайне Рандъярв. Она до сих пор руководит несколькими хорами, но в последнее время более известна скандалом с Eesti Kontsert и эпопеей с внушительными компенсациями.
Самая знаменитая участница нашего списка — двукратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Кристина Шмигун-Вяхи.
Как рассказала Шмигун-Вяхи Rus.Postimees, она пошла в политику по совету друзей. "В течение некоторого времени они говорили, что я бы пригодилась в парламенте — могла бы показать пример того, как жить полноценной здоровой жизнью и в том же духе растить детей. Именно с этими мыслями я и иду на выборы. Да, я двукратная олимпийская чемпионка, кроме того я мать двоих детей и, например, магистр экономики Тартуского университета. И просто предприимчивая женщина, которая готова представлять в парламенте тысячи себе подобных", — сказала Кристина.
Политическая карьера Шмигун-Вяхи только начинается — спортсменка присоединилась к Партии реформ всего пару месяцев назад и баллотируется в первый раз. Кристина резонно отметила, что для достижения целей нужно прикладывать усилия, а работы и напряжения она не боится. "Если былые медали что-то доказывают, то именно это", — отметила она.
Одна из основных целей Шмигун-Вяхи — популяризовать здоровый образ жизни. "Мы начали больше говорить с детьми и молодежью — а на самом деле со всеми — о здоровом образе жизни и спорте. Как говорится, в здоровом теле — здоровый дух. Эти темы сегодня стали более актуальны, сейчас в политике есть и другие новички, которые обещают что-то улучшить в этой сфере. Я вижу очень много возможностей для сотрудничества и с политическими конкурентами, поскольку будущее наших детей и молодежи — наша общая тема", — рассказала спортсменка.
На вопрос об ожиданиях относительно выборов Шмигун-Вяхи ответила, что надеется на победу Партии реформ, и отметила экономическую программу партии. «Еще я надеюсь, что избирательная кампания, несмотря на конкуренцию, останется в рамках вежливости. Нас здесь в Эстонии немногим больше миллиона, и мы не должны постоянно ссориться друг с другом. Мне всегда нравилось выражение "давайте жить дружно"», — сказала она. С этим невозможно не согласиться — честное спортивное поведение в предвыборной гонке жизненно необходимо, иначе сталкивание с трибуны оппонента станет нормой.
Еще одна знаменитая участница списка — эстонская мотогонщица и депутат столичного горсобрания Анастасия Коваленко, баллотирующаяся в парламент от Социал-демократической партии. Даже если вы не интересуетесь гоночным спортом, за последние месяцы наверняка могли не раз видеть ее на предвыборных плакатах.
По словам Коваленко, в нашей политике не хватает смелых, разносторонних женщин, а также людей, которые могут общаться с представителями обеих языковых групп и понимать их страхи, проблемы и нужды.
По мнению Коваленко, молодость — это ее козырь. "Сейчас в политике молодежи немного. Мне столько же лет, сколько и восстановившей независимость Эстонской Республике, и я считаю, в политике должно быть больше представителей молодого поколения со своими свежими взглядами на жизнь. Если посмотреть на состав парламента нескольких созывов, то мы видим, что уже долгие годы там работают одни и те же люди — то есть меняются коалиции, а состав парламента по большому счету остается тем же. Очень важно, чтобы в политику поступала свежая кровь. К тому же, я сама родом из семьи с шестью детьми и понимаю, насколько важно, чтобы государство вкладывалось в семейную политику и заботилось о детях — в том числе за это и стоят социал-демократы", — сказала Коваленко.
Если она получит мандат, то обещает отстаивать в парламенте бесплатные детские сады, повышение детских пособий, а также все, что касается равных возможностей на рынке труда: переобучение и повышение квалификации для работников, расширение бесплатных возможностей обучения эстонскому языку.
По словам Коваленко, одной из причин, по которой она решила выставить свою кандидатуру на этих выборах, стало усиление национального радикализма. «Деление людей по национальности и родному языку, постоянный поиск внутренних и внешних врагов и запугивание не ведут Эстонию вперед, а наоборот», — говорит она, выражая надежду на то, что на этих выборах больше не будет скандалов с плакатами или разыгрывания русской карты.
Журналист и писатель Андрей Хвостов, автор провокационного романа «Страсти по Силламяэ», баллотируется в парламент от Социал-демократической партии. На вопросы Rus.Postimees он ответил со свойственным ему едким юмором.
Почему же Хвостов подался в политику и чего хочет добиться? «Политика занялась мной», — последовал лаконичный ответ.
«Помните скандал «сын иммигранта из розовой партии, будь осторожнее», который разразился в октябре 2014 года? Когда Юрген Лиги выступил с этим преступным заявлением, я сразу подал заявку на вступление в Социал-демократическую партию. Мой личный девиз: "Я сын иммигранта в розовой партии, и у меня и в мыслях нет быть осторожным"», — заявил писатель.
Говоря о своих целях, он сообщил, что задача у него примерно такая же, что и у спровоцировавшей скандал кампании с плакатами в Таллинне на остановке Хобуяама. «Если в 2019 случился скандал (снова!), то, очевидно, я своей цели не достиг. А цель состоит в том, чтобы не забывать, что и эстоноязычные, и русскоязычные люди — в равной степени эстоноземельцы, которые должны заниматься общим делом. Я хочу, чтобы в свете большой удачи национал-популистов EKRE все поняли, что я имел в виду в 2014 году и что в действительности хотел сказать все последние 20 лет, когда пытался пропагандировать концепцию "эстоноземельности". Философии известного кота из мультфильма альтернативы нет, — убежден Хвостов, — ребята, давайте жить дружно!»
Еще одна участница нашего списка и новичок в эстонской политике — режиссер Марианна Каат, баллотирующаяся от «Ээсти 200». Прежде всего Каат переживает за образование и хочет решить проблемы эстонской киноиндустрии.
«Я ни разу в жизни не состояла ни в одной партии. В сентябре 2017 года я выпустила фильм, над которым работала почти четыре года, — "14 падежей". И этот фильм отслеживал несколько историй русскоязычных семей, которые хотели, чтобы их дети учились на эстонском языке. У меня там истории пятилетних детей, который пошли в эстонский садик, потом мальчика, который решил самостоятельно перейти в седьмой класс из русской школы в эстонскую и еще один герой — гимназист, который только что окончил русскую школу. Я занималась тем, что показывала, какие решения они принимают и как эти решения принимаются. В итоге получился фильм, который называется "14 падежей". Я выпустила этот фильм с надеждой, что как раз накануне местных выборов этот фильм — хороший повод обсудить проблему», — рассказала режиссер.
Авторы фильма разослали информацию о картине всем на тот момент существующим партиям и группировкам и не получили ни одного ответа: политики были совершенно ооне заинтересованы заниматься этим вопросом.
«Прошло полтора года. Еще до того как была создана партия "Ээсти 200", я читала их программу, и все, что касалось образования и их желания, чтобы все дети учились в одной школе, под одной крышей, абсолютно соответствовало моей позиции. Это именно то, о чем я снимала свой фильм. И когда они решили стать партией, я поняла, что ни один фильм ничего не может, к сожалению, изменить в нашем обществе — я была достаточно наивна. Но благодаря этому фильму и осознанию, что я знаю, что надо делать и в чем основные проблемы, я поняла, что мне нужно идти в эту партию, чтобы помочь каким-то образом воплотиться этим идеям», — сказала Каат.
Еще один политический дебютант и член партии«Ээсти 200» — эстонско-украинский певец и музыкант, лидер ансамбля Svjata Vatra Руслан Трочинский.
Трочинский надеется, что на грядущих выборах избиратели проявят активность, и явка будет высокой. «Хотелось бы, чтобы люди имели представление о содержании программ участвующих в выборах партий, а также прислушивались к идеям и предложениям новых политических сил. Также я планирую принять участие в реформе системы образования: нам необходима единая школа, в которой все дети, независимо от родного языка, учатся вместе. Совместное обучение детей — без разделения по языковому признаку — необходимо начать еще с детских садов», — убежден начинающий политик.
Заняться политикой его подтолкнуло желание поделиться своим личным положительным опытом интеграции. За 14 лет жизни в Эстонии Трочинский, по его словам, выучил язык, хорошо узнал эстонскую культуру и основал ансамбль, который своей музыкой объединяет людей разных национальностей и культур. «За это время я стал гражданином Эстонии, и, можно сказать, являюсь положительным примером для своей публики. Я надеюсь, что моя музыка объединяет людей, зажигает и радует», — говорит исполнитель.
По мнению лидера Svjata Vatra, за прошедшие тридцать лет местная политика устарела, а ее методы исчерпали себя, поэтому необходимость перемен очевидна. Своим опытом он рассчитывает помочь сближению общин и их интеграции.
Знакомьтесь еще с одним колоритным персонажем эстонской политической арены — Тыну Трубецки, панк-рокер, баллотируется от Партии зеленых. Он не новичок, политикой начал заниматься довольно давно, а что именно его подтолкнуло в этом направлении, музыкант уже не помнит. «Не то чтобы мне очень нравилась политика, скорее совсем не нравится. Политику нужно вообще отменить, но с ней связана вся наша жизнь», — отметил Трубецки.
Особенно Тыну радеет о благе братьев наших меньших. «Меня интересует защита животных. Например, я хотел бы закрыть пушные фермы», — сказал он.
Рокер считает, что в нашем законодательстве много совершенно бессмысленных законов — бюрократических и вредных. «Все законы нужно пересмотреть, особенно бессмысленные — те, что препятствуют нормальной жизни — и, возможно, многие отменить или переделать», — рассудил он.
В нашем списке есть еще одна успешная спортсменка — недавно представленная к Ордену Белой звезды третьей степени шпажистка Ирина Эмбрих. Она баллотируется в Рийгикогу от Центристской партии. Портал Rus.Postimees связался со спортсменкой, но, несмотря на ее обещание ответить на наши вопросы, ответов так и не получил.
Еще интереснее получилось с директором Центра русской культуры Эдуардом Томаном, баллотирующимся от Центристской партии. Сначала мы попытались связаться с Томаном через ЦРК и нам пообещали ответить на вопросы. Однако без ответа остались четыре письма. Когда же мы перезвонили в ЦРК, нам сказали, что вышло недоразумение — господин Томан не будет отвечать на вопросы при посредничестве Центра русской культуры, так как тема напрямую не связана с организацией. Очевидно, ответить на письма не удалось по уважительным причинам. Тогда мы предприняли неоднократные попытки связаться с кандидатом в депутаты напрямую, но и тут нас ждало фиаско.
Остается надеяться, что у деятелей культуры и спорта, не нашедших минуты-другой для журналистов, в случае победы на выборах останется время хотя бы на избирателей.
Выборы в Рийгикогу состоятся 3 марта 2019 года. Предварительное голосование и э-голосование начинаются 21 февраля.