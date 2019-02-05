Ср, 6.02.2019
Эстонская публика поспокойнее, как и всё, что северное. Владимир Симонов
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Деятели культуры и спорта в эстонской политике: что они хотят сделать и при чем здесь кот Леопольд
«Политику нужно вообще отменить»

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Кадр из мультфильма.

ФОТО: Скриншот с сайта youtube.com

Сколько деятелей культуры и спорта баллотируются в Рийгикогу на грядущих выборах? Задавшись этим вопросом, мы просмотрели избирательные списки партий и пришли к выводу: их не так уж и много. Знакомим вас чуть ближе с выходцами из этих традиционно довольно далеких от политики сфер, которые решили внести свой вклад в политическую жизнь Эстонии. Читайте, кто эти люди и почему стоит (или не стоит) за них голосовать.

Самый высокопоставленный деятель культуры в избирательных списках — Индрек Саар, министр культуры от Социал-демократической партии, дипломированный актер и преподаватель сценического искусства.

Лайне Рандъярв.

ФОТО: ERIK PROZES / EESTI MEEDIA/SCANPIX

Также хорошо известна общественности депутат Рийгикогу от Партии реформ, бывший министр культуры и по совместительству хоровой дирижер Лайне Рандъярв. Она до сих пор руководит несколькими хорами, но в последнее время более известна скандалом с Eesti Kontsert и эпопеей с внушительными компенсациями.

Самая знаменитая участница нашего списка — двукратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Кристина Шмигун-Вяхи.

Как рассказала Шмигун-Вяхи Rus.Postimees, она пошла в политику по совету друзей. "В течение некоторого времени они говорили, что я бы пригодилась в парламенте — могла бы показать пример того, как жить полноценной здоровой жизнью и в том же духе растить детей. Именно с этими мыслями я и иду на выборы. Да, я двукратная олимпийская чемпионка, кроме того я мать двоих детей и, например, магистр экономики Тартуского университета. И просто предприимчивая женщина, которая готова представлять в парламенте тысячи себе подобных", — сказала Кристина.

Кристина Шмигун-Вяхи.

ФОТО: Konstantin Sednev

Политическая карьера Шмигун-Вяхи только начинается — спортсменка присоединилась к Партии реформ всего пару месяцев назад и баллотируется в первый раз. Кристина резонно отметила, что для достижения целей нужно прикладывать усилия, а работы и напряжения она не боится. "Если былые медали что-то доказывают, то именно это", — отметила она.

Одна из основных целей Шмигун-Вяхи — популяризовать здоровый образ жизни. "Мы начали больше говорить с детьми и молодежью — а на самом деле со всеми — о здоровом образе жизни и спорте. Как говорится, в здоровом теле — здоровый дух. Эти темы сегодня стали более актуальны, сейчас в политике есть и другие новички, которые обещают что-то улучшить в этой сфере. Я вижу очень много возможностей для сотрудничества и с политическими конкурентами, поскольку будущее наших детей и молодежи — наша общая тема", — рассказала спортсменка.

Золотой финиш Кристины Шмигун-Вяхи на Олимпиаде в Турине.

ФОТО: Райго Паюла

На вопрос об ожиданиях относительно выборов Шмигун-Вяхи ответила, что надеется на победу Партии реформ, и отметила экономическую программу партии. «Еще я надеюсь, что избирательная кампания, несмотря на конкуренцию, останется в рамках вежливости. Нас здесь в Эстонии немногим больше миллиона, и мы не должны постоянно ссориться друг с другом. Мне всегда нравилось выражение "давайте жить дружно"», — сказала она. С этим невозможно не согласиться — честное спортивное поведение в предвыборной гонке жизненно необходимо, иначе сталкивание с трибуны оппонента станет нормой.

Еще одна знаменитая участница списка — эстонская мотогонщица и депутат столичного горсобрания Анастасия Коваленко, баллотирующаяся в парламент от Социал-демократической партии. Даже если вы не интересуетесь гоночным спортом, за последние месяцы наверняка могли не раз видеть ее на предвыборных плакатах.

 Анастасия Коваленко.

ФОТО: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

По словам Коваленко, в нашей политике не хватает смелых, разносторонних женщин, а также людей, которые могут общаться с представителями обеих языковых групп и понимать их страхи, проблемы и нужды.

По мнению Коваленко, молодость — это ее козырь. "Сейчас в политике молодежи немного. Мне столько же лет, сколько и восстановившей независимость Эстонской Республике, и я считаю, в политике должно быть больше представителей молодого поколения со своими свежими взглядами на жизнь. Если посмотреть на состав парламента нескольких созывов, то мы видим, что уже долгие годы там работают одни и те же люди — то есть меняются коалиции, а состав парламента по большому счету остается тем же. Очень важно, чтобы в политику поступала свежая кровь. К тому же, я сама родом из семьи с шестью детьми и понимаю, насколько важно, чтобы государство вкладывалось в семейную политику и заботилось о детях — в том числе за это и стоят социал-демократы", — сказала Коваленко.

Если она получит мандат, то обещает отстаивать в парламенте бесплатные детские сады, повышение детских пособий, а также все, что касается равных возможностей на рынке труда: переобучение и повышение квалификации для работников, расширение бесплатных возможностей обучения эстонскому языку.

Анастасия Коваленко на соревнованиях.

ФОТО: Rauno Kais

По словам Коваленко, одной из причин, по которой  она решила выставить свою кандидатуру на этих выборах, стало усиление национального радикализма. «Деление людей по национальности и родному языку, постоянный поиск внутренних и внешних врагов и запугивание не ведут Эстонию вперед, а наоборот», — говорит она, выражая надежду на то, что на этих выборах больше не будет скандалов с плакатами или разыгрывания русской карты.

Журналист и писатель Андрей Хвостов, автор провокационного романа «Страсти по Силламяэ», баллотируется в парламент от Социал-демократической партии. На вопросы Rus.Postimees он ответил со свойственным ему едким юмором.

Андрей Хвостов со своей книгой "Страсти по Силламяэ".

ФОТО: Peeter Langovits

Почему же Хвостов подался в политику и чего хочет добиться? «Политика занялась мной», — последовал лаконичный ответ.

«Помните скандал «сын иммигранта из розовой партии, будь осторожнее», который разразился в октябре 2014 года? Когда Юрген Лиги выступил с этим преступным заявлением, я сразу подал заявку на вступление в Социал-демократическую партию. Мой личный девиз: "Я сын иммигранта в розовой партии, и у меня и в мыслях нет быть осторожным"», — заявил писатель.

Говоря о своих целях, он сообщил, что задача у него примерно такая же, что и у спровоцировавшей скандал кампании с плакатами в Таллинне на остановке Хобуяама. «Если в 2019 случился скандал (снова!), то, очевидно, я своей цели не достиг. А цель состоит в том, чтобы не забывать, что и эстоноязычные, и русскоязычные люди — в равной степени эстоноземельцы, которые должны заниматься общим делом. Я хочу, чтобы в свете большой удачи национал-популистов EKRE все поняли, что я имел в виду в 2014 году и что в действительности хотел сказать все последние 20 лет, когда пытался пропагандировать концепцию "эстоноземельности". Философии известного кота из мультфильма альтернативы нет, — убежден Хвостов, — ребята, давайте жить дружно!»

Марианна Каат.

ФОТО: Виктор Кошкин

Еще одна участница нашего списка и новичок в эстонской политике — режиссер Марианна Каат, баллотирующаяся от «Ээсти 200». Прежде всего Каат переживает за образование и хочет решить проблемы эстонской киноиндустрии.

«Я ни разу в жизни не состояла ни в одной партии. В сентябре 2017 года я выпустила фильм, над которым работала почти четыре года, — "14 падежей". И этот фильм отслеживал несколько историй русскоязычных семей, которые хотели, чтобы их дети учились на эстонском языке. У меня там истории пятилетних детей, который пошли в эстонский садик, потом мальчика, который решил самостоятельно перейти в седьмой класс из русской школы в эстонскую и еще один герой — гимназист, который только что окончил русскую школу. Я занималась тем, что показывала, какие решения они принимают и как эти решения принимаются. В итоге получился фильм, который называется "14 падежей". Я выпустила этот фильм с надеждой, что как раз накануне местных выборов этот фильм — хороший повод обсудить проблему», — рассказала режиссер.

Сильный момент из фильма "14 падежей", когда Виталий пытается определить свое место в обществе.

ФОТО: Кадр из фильма

Авторы фильма разослали информацию о картине всем на тот момент существующим партиям и группировкам и не получили ни одного ответа: политики были совершенно ооне заинтересованы заниматься этим вопросом.

«Прошло полтора года. Еще до того как была создана партия "Ээсти 200", я читала их программу, и все, что касалось образования и их желания, чтобы все дети учились в одной школе, под одной крышей, абсолютно соответствовало моей позиции. Это именно то, о чем я снимала свой фильм. И когда они решили стать партией, я поняла, что ни один фильм ничего не может, к сожалению, изменить в нашем обществе — я была достаточно наивна. Но благодаря этому фильму и осознанию, что я знаю, что надо делать и в чем основные проблемы, я поняла, что мне нужно идти в эту партию, чтобы помочь каким-то образом воплотиться этим идеям», — сказала Каат.

Еще один политический дебютант и член партии«Ээсти 200» — эстонско-украинский певец и музыкант, лидер ансамбля Svjata Vatra Руслан Трочинский.

Руслан Трочинский

ФОТО: SCANPIX

Трочинский надеется, что на грядущих выборах избиратели проявят активность, и явка будет высокой. «Хотелось бы, чтобы люди имели представление о содержании программ участвующих в выборах партий, а также прислушивались к идеям и предложениям новых политических сил. Также я планирую принять участие в реформе системы образования: нам необходима единая школа, в которой все дети, независимо от родного языка, учатся вместе. Совместное обучение детей — без разделения по языковому признаку — необходимо начать еще с детских садов», — убежден начинающий политик.

Заняться политикой его подтолкнуло желание поделиться своим личным  положительным опытом интеграции. За 14 лет жизни в Эстонии Трочинский, по его словам, выучил  язык, хорошо узнал эстонскую культуру и основал ансамбль, который своей музыкой объединяет людей разных национальностей и культур. «За это время я стал гражданином Эстонии, и, можно сказать, являюсь положительным  примером для своей публики. Я надеюсь, что моя музыка объединяет людей, зажигает и радует», — говорит исполнитель.

Svjata Vatra.

ФОТО: Marko Saarm / Sakala

По мнению лидера Svjata Vatra, за прошедшие тридцать лет местная политика устарела, а ее методы исчерпали себя, поэтому необходимость перемен очевидна. Своим  опытом он рассчитывает помочь сближению общин и их интеграции.

Знакомьтесь еще с одним колоритным персонажем эстонской политической арены — Тыну Трубецки, панк-рокер, баллотируется от Партии зеленых. Он не новичок, политикой начал заниматься довольно давно, а что именно его подтолкнуло в этом направлении, музыкант уже не помнит. «Не то чтобы мне очень нравилась политика, скорее совсем не нравится. Политику нужно вообще отменить, но с ней связана вся наша жизнь», — отметил Трубецки.

Особенно Тыну радеет о благе братьев наших меньших. «Меня интересует защита животных. Например, я хотел бы закрыть пушные фермы», — сказал он.

Рокер считает, что в нашем законодательстве много совершенно бессмысленных законов — бюрократических и вредных. «Все законы нужно пересмотреть, особенно бессмысленные — те, что препятствуют нормальной жизни — и, возможно, многие отменить или переделать», — рассудил он.

Ирина Эмбрих.

ФОТО: Scanpix/Postimees

В нашем списке есть еще одна успешная спортсменка — недавно представленная к Ордену Белой звезды третьей степени шпажистка Ирина Эмбрих. Она баллотируется в Рийгикогу от Центристской партии. Портал Rus.Postimees связался со спортсменкой, но, несмотря на ее обещание ответить на наши вопросы, ответов так и не получил.

Эдуард Томан.

ФОТО: Mihkel Maripuu / Postimees

Еще интереснее получилось с директором Центра русской культуры Эдуардом Томаном, баллотирующимся от Центристской партии. Сначала мы попытались связаться с Томаном через ЦРК и нам пообещали ответить на вопросы. Однако без ответа остались четыре письма. Когда же мы перезвонили в ЦРК, нам сказали, что вышло недоразумение — господин Томан не будет отвечать на вопросы при посредничестве Центра русской культуры, так как тема напрямую не связана с организацией. Очевидно, ответить на письма не удалось по уважительным причинам. Тогда мы предприняли неоднократные попытки связаться с кандидатом в депутаты напрямую, но и тут нас ждало фиаско.

Остается надеяться, что у деятелей культуры и спорта, не нашедших минуты-другой для журналистов, в случае победы на выборах останется время хотя бы на избирателей.

Выборы в Рийгикогу состоятся 3 марта 2019 года. Предварительное голосование и э-голосование начинаются 21 февраля.

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