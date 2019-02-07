Чт, 7.02.2019
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МИД РФ: США прорабатывают сценарий военного вторжения в Венесуэлу

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Мария Захарова.

ФОТО: Grigoriy Sisoev/Sputnik

Вашингтон различными способами, включая логистический, прорабатывает сценарий полномасштабного военного вторжения на территорию Венесуэлы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Ведется (американской стороной) детальная проработка вопросов всестороннего, в том числе логистического, обеспечения силового варианта смены власти в Венесуэле", - сказала Захарова в четверг на брифинге в Москве.

Она отметила, что, по сообщениям СМИ, в приграничном с Венесуэлой районе, который недавно посещали высокопоставленные военные США, разворачивается единый командный пункт так называемой "гуманитарной операции или, если называть вещи своими именами, просто - гуманитарной интервенции".

Захарова отметила, что американские военные делегации за последнее время весьма активно посещают регион под предлогом "спасения" венесуэльцев и "возврата" демократии в эту страну.

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