МИД РФ: США прорабатывают сценарий военного вторжения в Венесуэлу

Вашингтон различными способами, включая логистический, прорабатывает сценарий полномасштабного военного вторжения на территорию Венесуэлы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Ведется (американской стороной) детальная проработка вопросов всестороннего, в том числе логистического, обеспечения силового варианта смены власти в Венесуэле", - сказала Захарова в четверг на брифинге в Москве.
Она отметила, что, по сообщениям СМИ, в приграничном с Венесуэлой районе, который недавно посещали высокопоставленные военные США, разворачивается единый командный пункт так называемой "гуманитарной операции или, если называть вещи своими именами, просто - гуманитарной интервенции".
Захарова отметила, что американские военные делегации за последнее время весьма активно посещают регион под предлогом "спасения" венесуэльцев и "возврата" демократии в эту страну.