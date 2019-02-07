МИД РФ: США прорабатывают сценарий военного вторжения в Венесуэлу

"Ведется (американской стороной) детальная проработка вопросов всестороннего, в том числе логистического, обеспечения силового варианта смены власти в Венесуэле", - сказала Захарова в четверг на брифинге в Москве.

Она отметила, что, по сообщениям СМИ, в приграничном с Венесуэлой районе, который недавно посещали высокопоставленные военные США, разворачивается единый командный пункт так называемой "гуманитарной операции или, если называть вещи своими именами, просто - гуманитарной интервенции".