Потенциальная коалиция центристов, EKRE и Isamaa обещает не трогать налоги

Участвующие в консультациях о создании новой коалиции представители Центристской партии, EKRE и Isamaa вчера до позднего вечера вели переговоры по экономическим вопросам, но ни о чем конкретном так и не договорились, пишет Rus.err.
Стороны успели обсудить вопросы рынка труда, налогов и условий ведения бизнеса, а также транспорта и инфраструктуры, сообщил портал новостей вещания ERR.ee.
По словам представителя центристов Андре Ханимяги, для достижения конкретных соглашений необходимо провести дополнительные расчеты. Вместе с тем три партии обещают избегать повышения налогов.
Межпартийные переговоры продолжатся во вторник. В центре внимания будут вопросы экологии и электронного правительства.