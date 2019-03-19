Вт, 19.03.2019
"Было бы уместнее спросить, готовы ли мы к неожиданному ухудшению экономических условий". Расмус Каттай
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Потенциальная коалиция центристов, EKRE и Isamaa обещает не трогать налоги

Потенциальная коалиция центристов, EKRE и Isamaa обещает не трогать налоги

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Потенциальные партнеры по коалиции: Март Хельме, Юри Ратас и Хелир-Валдор Сеэдер.

ФОТО: Tairo Lutter / Postimees/ Scanpix

Участвующие в консультациях о создании новой коалиции представители Центристской партии, EKRE и Isamaa вчера до позднего вечера вели переговоры по экономическим вопросам, но ни о чем конкретном так и не договорились, пишет Rus.err.

Стороны успели обсудить вопросы рынка труда, налогов и условий ведения бизнеса, а также транспорта и инфраструктуры, сообщил портал новостей вещания ERR.ee.

По словам представителя центристов Андре Ханимяги, для достижения конкретных соглашений необходимо провести дополнительные расчеты. Вместе с тем три партии обещают избегать повышения налогов. 

Межпартийные переговоры продолжатся во вторник. В центре внимания будут вопросы экологии и электронного правительства. 

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