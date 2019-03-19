Погоня, стрельба и наркотики: российский суд приговорил гражданина Эстонии к 18 годам колонии

Дилеры были задержаны в июне 2017 года. Драматичную погоню за преступниками заснял видеорегистратор в машине случайного свидетеля.

На кадрах видно, что джип преступников преследуют сразу несколько автомобилей полиции. В какой-то момент стражи порядка открывают огонь по автомобилю. В результате у внедорожника с искрами лопается шина. Понимая, что уйти от полицейских не удастся, преступники попытались избавиться от наркотиков, выбрасывая их на асфальт.

В результате один из участников банды, гражданин Эстонии Алексей Филипьев, получил 18 лет колонии. Обвиняемый, который пошел на сделку со следствием и выдал адреса фабрик психотропных веществ, приговорен к семи годам и шести месяцам тюрьмы. Бывший начальник полиции Невского района Алексей Харлашин приговорен к 11 годам, еще один сообщник получил 15 лет.