Погоня, стрельба и наркотики: российский суд приговорил гражданина Эстонии к 18 годам колонии
Петербургские наркодилеры, в том числе бывший начальник полиции Невского района, приговорены к длительным тюремным срокам, сообщает сайт «Преступная Россия».
Дилеры были задержаны в июне 2017 года. Драматичную погоню за преступниками заснял видеорегистратор в машине случайного свидетеля.
На кадрах видно, что джип преступников преследуют сразу несколько автомобилей полиции. В какой-то момент стражи порядка открывают огонь по автомобилю. В результате у внедорожника с искрами лопается шина. Понимая, что уйти от полицейских не удастся, преступники попытались избавиться от наркотиков, выбрасывая их на асфальт.
В результате один из участников банды, гражданин Эстонии Алексей Филипьев, получил 18 лет колонии. Обвиняемый, который пошел на сделку со следствием и выдал адреса фабрик психотропных веществ, приговорен к семи годам и шести месяцам тюрьмы. Бывший начальник полиции Невского района Алексей Харлашин приговорен к 11 годам, еще один сообщник получил 15 лет.
В ведомстве МВД сообщили, что в настоящий момент идет следствие по пятому участнику банды. Он является возможным организатором преступной группы.