Вт, 19.03.2019
Я встречался с Мартом Хельме – что бы он ни говорил на публике, он не любит русских. Абдул Тюрей
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Погоня, стрельба и наркотики: российский суд приговорил гражданина Эстонии к 18 годам колонии

Погоня, стрельба и наркотики: российский суд приговорил гражданина Эстонии к 18 годам колонии
Видео!

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Полиция России.

ФОТО: Mihhail Tereštšenko / TASS / Scanpix

Петербургские наркодилеры, в том числе бывший начальник полиции Невского района, приговорены к длительным тюремным срокам, сообщает сайт «Преступная Россия».

Дилеры были задержаны в июне 2017 года. Драматичную погоню за преступниками заснял видеорегистратор в машине случайного свидетеля.

На кадрах видно, что джип преступников преследуют сразу несколько автомобилей полиции. В какой-то момент стражи порядка открывают огонь по автомобилю. В результате у внедорожника с искрами лопается шина. Понимая, что уйти от полицейских не удастся, преступники попытались избавиться от наркотиков, выбрасывая их на асфальт.

В результате один из участников банды, гражданин Эстонии Алексей Филипьев, получил 18 лет колонии. Обвиняемый, который пошел на сделку со следствием и выдал адреса фабрик психотропных веществ, приговорен к семи годам и шести месяцам тюрьмы. Бывший начальник полиции Невского района Алексей Харлашин приговорен к 11 годам, еще один сообщник получил 15 лет.

В ведомстве МВД сообщили, что в настоящий момент идет следствие по пятому участнику банды. Он является возможным организатором преступной группы.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ