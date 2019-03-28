Узнайте, как сильно может вырасти расход топлива при использовании бензина с биодобавками

Эстония - последняя страна Европейского союза, которая начала внедрять добавление биоприсадок, что привело к первым изменениям в мае прошлого года, когда, согласно закону, литр моторного бензина и дизельного топлива должен был содержать в себе как минимум 3,1 процента биотоплива. В понедельник будет сделан следующий шаг, в результате которого литр 95 бензина будет содержать 6,4 процента биотоплива, то есть этанола, а дизельное топливо – семь процентов биокомпонента FAME. Изменение произойдет не моментально, для достижения цели законом предусмотрен месячный буфер, пишет Postimees.

В настоящее время бензин содержит 3,1% этанола. По расчетам члена правления Alexela Алана Вахта, этанол понизил энергосодержание бензина на 1,5%, что означает увеличение его потребления (энергии в литре бензина - 32 МДж, а в литре этанола - 21 МДж).

По словам экспертов, с появлением на рынке 95-го бензина с маркировкой Е5 расход топлива автомобилей в среднем увеличился на 1,6 процента. При использовании топлива с маркировкой Е10 расход может увеличиться на 3,2 процента.

Если предположить, что до того момента, как в топливо стали добавлять биодобавки, расход топлива машины составлял 7 литров на сто километров, то при переходе на топливо с маркировкой Е10 он вырастет до 7,224 л/100 км, пишет Geenius.

Поскольку автомобили в настоящее время уже заправляются 95-м бензином, содержащим до пяти процентов биоэтанола, то прирост может составить 0,112 л/100 км.