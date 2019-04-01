Шестилетняя девочка вызвала подозрение у случайной прохожей - и не напрасно

Лаура поинтересовалась у ребенка, куда она в одиночестве направляется и выяснилось, что в десткий сад. Поскольку это была субботу, Лаура позвонила в полицию и отвела девочку в кафе возле своей работы, чтобы ребенок ждал приезда полиции в тепле, сообщает Tartu Postimees.

Полиция забрала девочку и стала выяснять, кто ее родители и где она живет. В то же время в Центр тревоги поступил звонок от обеспокоенной матери, которая сообщила о пропаже шестилетней дочки. Ребенок знал, куда шел, и к этому моменту уже успел отойти от дома метров на 800.

Благодаря девушке, которая заметила идущую по городу маленькую девочку и убедилась, что речь идет о нуждающемся в помощи ребенке, полиция смогла сообщить матери радостную новость, что с ребенком все в порядке и полицейский патруль привезет ее домой.