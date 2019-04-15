Фото: самые модные интерьеры мира - газон в доме, золотая паутина и диско 80-х

Свои новые коллекции на гигантской выставке в экспоцентре в пригороде Милана Ро показали известные дизайнерские мебельные марки, главным образом итальянские, а также скандинавские и другие: Kartell, Moroso, Knoll, Vitra, B&B Italia. По традиции на Салоне лекции и мастер-классы давали известные дизайнеры, в частности Патрисия Уркиола и Ферруччо Лавиани.

В нынешнем году внутри Salone del Mobile в очередной раз проходил проект Euroluce — выставка света. Она организуется с середины 1970-х. В 2019-м, как и в предыдущие годы, среди участников Euroluce был российский промышленный дизайнер Дима Логинов. Он разработал лампы для итальянских марок Arte di Murano, Axolight и Preciosa.

Помимо собственно Салона, выставки, инсталляции и перформансы проходили по всему городу. Ведущие модные и аксессуарные марки представили собственные интерьерные линии и пригласили известных дизайнеров и художников для совместных визуальных проектов во время Недели дизайна. Новые предметы интерьера и арт-объекты показали Hermès, Dior Home, Versace Home, COS, Zara и другие.