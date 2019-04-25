Внеочередная охота на судебных исполнителей

Министерство юстиции начало внеочередную проверку деятельности судебных исполнителей по всей Эстонии и возбудило дисциплинарное расследование в отношении пыльваского судебного исполнителя Айве Колсар, поскольку выяснилось, что в 24 случаях из 30 дел чиновник арестовал банковские счета должников в полном объеме, и после ареста счетам оставались совершенно пустыми. «Юридического обоснования для такой деятельности нет»,- сказал Postimees вице-канцлер министерства по вопросам юридического администрирования Вильяр Пеэп.
«Мы начали внеочередную проверку в отношении нескольких судебных исполнителей. После этого будет принято решение, заслуживает ли ситуация того, чтобы мы просто обратили внимание судебных исполнителей на недочеты в их деятельности или придется возбуждать дисциплинарные расследования из-за неверного исполнения служебных обязанностей», - сказал Пеэп.
Каждый год в Министерство юстиции поступает около 300 жалоб и докладных записок о работе судебных исполнителей. Чаще всего жалуются на то, в каких объемах судебный исполнитель арестовывает имущество должника. Теперь министерство решило начать заниматься проблемой системно.
Должника нельзя оставить без денег на питание
По закону, при аресте дохода нужно оставить человеку хотя бы минимальную прожиточную сумму, но в любом случае у должника должна оставаться сумма размером с минимальную ставку оплаты труда. «Госсуд объяснил, что должнику и его иждивенцам нужно обеспечить минимальную защиту и элементарно необходимое для жизни, например, деньги на питание как в ситуации, когда он регулярно получает зарплату, так и в ситуации, когда ему поступают иные суммы. Причины деятельности судебных исполнителей будут выяснены в ходе проверки», - сказал Пеэп.
Обычно судебных исполнителей проверяют в установленном, во внеочередном порядке и в последующем порядке, а также на основании заявления или жалобы должника или кредитора. Первая очередная проверка проводится в течение второго года работы судебного исполнителя. В период 2017-2019 годов было проведено 11 очередных и несколько внеочередных проверок: «Внеочередная проверка проводится по обоснованным случаям, когда есть основание считать, что в служебной деятельности судебного исполнителя присутствуют важные и требующие срочного устранения недочеты».
Советник Палаты судебных исполнителей и банкротных управляющих Яан Лыыник сказал, что он не может комментировать возбужденное Министерством юстиции дисциплинарное расследование, поскольку производство конкретного дела находится в компетенции министерства, но объяснил, в каких случаях закон разрешает арестовать счет должника в полном объеме.
«На счете должника не обязательно должен оставаться свободный от ареста минимум, но это может быть обеспечено иным образом. Если у человека несколько счетов, то свободный от ареста минимум оставляется лишь на одном из них, а другие арестовываются в полном объеме. Может быть и так, что человек попросил работодателя платить ему минималку наличными, которые не арестовываются, и тогда судебный исполнитель может арестовать поступающие на счет деньги в полном объеме», - привел он примеры.
Если в связи с арестом со счета человека ушла слишком большая сумма, то, по словам Лыыника, должнику нужно сразу же связаться с судебным исполнителем. «В течение трех рабочих дней с момента ареста денег нужно подать судебному исполнителю соответствующее заявление, поскольку судебный исполнитель держит деньги три дня, а после переводит их востребователю долга. Если деньги уже были переведены востребователю, то назад их уже не получить»,- объяснил он. Лыыник заверил, что самое главное – понять, что уменьшение размера долга в любом случае на пользу должнику. Проблемы и неразбериха возникают, прежде всего, тогда, когда должник не общается с судебным исполнителем.
Важно общаться
«Должник обязан сообщить судебному исполнителю обо всех источниках дохода и иждивенцах, чтобы тот смог это учесть. Судебный исполнитель отправляет банку акт об аресте счета, в котором просит у банка арестовать имущество должника и оставить на счете определенную сумму. Судебный исполнитель не знает, поступило на счет пособие, зарплата, премия, компенсация от Больничной кассы или иная плата, он не может этого учесть. Банк переводит лишь деньги, которые превышают обозначенный судебным исполнителем свободный от ареста минимум. Если судебный исполнитель ничего об этом от должника не слышал, то деньги выплачиваются востребователю долга», - сказал он.
Если в доходах должника произошли изменения, то об этом нужно сообщить судебному исполнителю.
«Должник должен понять, что в случае возникновения проблем или при изменениях в доходах нужно связаться с судебным исполнителем. Это, как банки просят клиентов сразу связываться с ними, если возникли проблемы с возвратом кредита», - сказал Лыыник.
Информацию о своих доходах нужно передать судебному исполнителю сразу после начала исполнительного производства: «Первым шагом исполнительного производства является то, что должнику отправляется исполнительное извещение, в котором написано, что у должника есть установленный законом срок – 30 дней – для добровольного погашения долга. Если в течение этого срока он не успеет погасить свой долг, то его просят известить о своих доходах и иных обстоятельствах. Но проблема в том, что люди не решаются вскрывать эти конверты, или игнорируют их. Должник должен читать, что ему пишет судебный исполнитель. Если человек не читает писем и не общается с судебным исполнителем, возникают несогласования».
Сколько денег можно арестовать?
Вице-канцлер по вопросам юридического администрирования Вильяр Пеэп:
В любом случае у должника должна оставаться как минимум минимальная зарплата, то есть сумма в 540 евро, которую арестовывать нельзя. Если должник получает минимальную зарплату, то с его дохода можно арестовать 20 процентов в месяц, если иного имущества должника недостаточно для удовлетворения требования кредитора. То же действует тогда, когда доход должника меньше минимальной зарплаты. Тут, прежде всего, нужно исходить из прожиточного минимума и только после этого можно найти 20 процентов, которые разрешено забрать у должника. Например, доход должника составляет 540 евро, а прожиточный минимум, подсчитанный Департаментом статистики, в 2018 году составлял 215,44 евро.
Таким образом, из дохода должника, не имеющего иждивенцев, можно было арестовать 64,91 евро. Так человеку был бы обеспечен расчетный прожиточный минимум, который нельзя арестовывать. Отдельно подчеркивается, что до 20 процентов с минимальной зарплаты можно забрать у должника только один раз в календарный месяц, вне зависимости от того, сколько исполнительных производств возбуждено в отношении него. Также есть доходы, которые нельзя арестовывать, например, социальные пособия, государственные семейные пособия, пенсия, родительская компенсация, но и тут есть исключения, если человек должен платить компенсацию из-за причинения телесных повреждений или вреда здоровью. Из государственной пенсии можно арестовать до половины суммы, но пенсионеру должна быть сохранена как минимум половина народной пенсии.
В таких случаях судебный исполнитель должен внимательно взвесить, в каких объемах можно арестовать доходы. Если должник не согласен с размером арестованного имущества, он должен незамедлительно связаться с судебным исполнителем.