Внеочередная охота на судебных исполнителей

Важно общаться

«Должник обязан сообщить судебному исполнителю обо всех источниках дохода и иждивенцах, чтобы тот смог это учесть. Судебный исполнитель отправляет банку акт об аресте счета, в котором просит у банка арестовать имущество должника и оставить на счете определенную сумму. Судебный исполнитель не знает, поступило на счет пособие, зарплата, премия, компенсация от Больничной кассы или иная плата, он не может этого учесть. Банк переводит лишь деньги, которые превышают обозначенный судебным исполнителем свободный от ареста минимум. Если судебный исполнитель ничего об этом от должника не слышал, то деньги выплачиваются востребователю долга», - сказал он.

«Должник должен понять, что в случае возникновения проблем или при изменениях в доходах нужно связаться с судебным исполнителем. Это, как банки просят клиентов сразу связываться с ними, если возникли проблемы с возвратом кредита», - сказал Лыыник.

Информацию о своих доходах нужно передать судебному исполнителю сразу после начала исполнительного производства: «Первым шагом исполнительного производства является то, что должнику отправляется исполнительное извещение, в котором написано, что у должника есть установленный законом срок – 30 дней – для добровольного погашения долга. Если в течение этого срока он не успеет погасить свой долг, то его просят известить о своих доходах и иных обстоятельствах. Но проблема в том, что люди не решаются вскрывать эти конверты, или игнорируют их. Должник должен читать, что ему пишет судебный исполнитель. Если человек не читает писем и не общается с судебным исполнителем, возникают несогласования».

Сколько денег можно арестовать?

Вице-канцлер по вопросам юридического администрирования Вильяр Пеэп:

В любом случае у должника должна оставаться как минимум минимальная зарплата, то есть сумма в 540 евро, которую арестовывать нельзя. Если должник получает минимальную зарплату, то с его дохода можно арестовать 20 процентов в месяц, если иного имущества должника недостаточно для удовлетворения требования кредитора. То же действует тогда, когда доход должника меньше минимальной зарплаты. Тут, прежде всего, нужно исходить из прожиточного минимума и только после этого можно найти 20 процентов, которые разрешено забрать у должника. Например, доход должника составляет 540 евро, а прожиточный минимум, подсчитанный Департаментом статистики, в 2018 году составлял 215,44 евро.

Таким образом, из дохода должника, не имеющего иждивенцев, можно было арестовать 64,91 евро. Так человеку был бы обеспечен расчетный прожиточный минимум, который нельзя арестовывать. Отдельно подчеркивается, что до 20 процентов с минимальной зарплаты можно забрать у должника только один раз в календарный месяц, вне зависимости от того, сколько исполнительных производств возбуждено в отношении него. Также есть доходы, которые нельзя арестовывать, например, социальные пособия, государственные семейные пособия, пенсия, родительская компенсация, но и тут есть исключения, если человек должен платить компенсацию из-за причинения телесных повреждений или вреда здоровью. Из государственной пенсии можно арестовать до половины суммы, но пенсионеру должна быть сохранена как минимум половина народной пенсии.

В таких случаях судебный исполнитель должен внимательно взвесить, в каких объемах можно арестовать доходы. Если должник не согласен с размером арестованного имущества, он должен незамедлительно связаться с судебным исполнителем.