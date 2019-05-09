Фото: гениально или холодно - дизайн квартиры-пентхауса в Киеве

ФОТО: poshouse.ru

Дерево, бетон, стекло, металл, кирпичная кладка – все эти материалы были использованы в интерьере квартиры.

ФОТО: poshouse.ru

Зеленая стена в столовой и гостиной открывает окно в природу, так как прямо над стеной располагается небольшая терраса с впечатляющим видом и зеркальной стеной, с установленным там домашним кинотеатром и стереосистемой.

ФОТО: poshouse.ru

Потрясающая винная полка из цемента, встроенная в одну из стен кухни и обработанные камни в форме пуфов, как и множество других элементов декора, придают помешению уникальность и строгость.

ФОТО: poshouse.ru

В красном контейнере, которые обычно используются для грузоперевозок, расположены ванные комнаты.

ФОТО: poshouse.ru