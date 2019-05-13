Кандидат в министры от EKRE о споре с Налогово-таможенным департаментом: я стала жертвой притеснений на рабочем месте

- Долго ли вы раздумывали над предложением занять пост министра?

- Время – понятие относительное. Какое-то время, естественно, думала, поскольку это очень ответственная должность и требующее ответственности решение.

- Когда вы получили это предложение?

- Я не могу сказать точно. Это было на прошлой неделе, но я действительно не могу назвать день.

- Вы чувствуете себя уверенно на ожидающей вас должности, есть ли у вас опыт в области ИТ?

- Об опыте в области ИТ могу сказать, что я работала следователем в уголовном розыске и занималась расследованием ИТ-преступлений, так что я довольно глубоко изучила эту тему. То есть могу сказать, что знания и уверенность у меня имеются.

- При каких обстоятельствах вы ушли с должности следователя? В СМИ уже написали, что вас уволили.

- Нет, с должности следователя меня не увольняли. Я ушла по собственному желанию. Человек просто хочет получать разные вызовы. Тогда я претендовала на работу в Налогово-таможенном департамента и попала на нее. Я подчеркиваю, что когда я работала в полиции, в моем послужном листе были только благодарности и поощрения.

- Когда вы работали в Налогово-таможенном департаменте, вас наказали снижением зарплаты на 20 процентов, потом вы это успешно обжаловали. Пожалуйста, объясните, что точно произошло?

- Я не могу это подробно объяснять, поскольку с этим спором мы дошли до Государственного суда и в следующем месяце должно появиться решение. Причиной спора стало очень широко распространенное притеснение на рабочем месте, и я была не единственной. С этого все началось, моменты притеснения на рабочем месте действительно имеются и это то, против чего я борюсь.

- Вы уверены, что у вас нет своих скелетов в шкафу, как у вашего предшественника на посту министра внешней торговле и ИТ, чья карьера оказалась очень короткой?

- Глядя на поведение СМИ, я не могу сейчас такого сказать. Не знаю, что теперь еще выдумают и вытащат.

- В любом случае ваша совесть чиста и вам нечего бояться?

- Работая на государственных должностях, я не нарушала законов, это я знаю.

- Вы уже успели ознакомиться с областью вашей деятельности, какие планы у вас на посту министра?

- Я не могла с этим познакомиться. Я в курсе, что входит в эту сферу деятельности и какие учреждения относятся к сфере деятельности этого министра, но я только начинаю входить в курс дела. Пока что я не могу комментировать, раз у меня нет доступа и обзора того, что сделано, как сделано и какие цели поставлены.

- Что вы думаете об э-выборах?