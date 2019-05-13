Кандидат в министры от EKRE о споре с Налогово-таможенным департаментом: я стала жертвой притеснений на рабочем месте

Кандидат на пост министра внешней торговли и инфотехнологий от Консервативной народной партии Керт Кинго в интервью Postimees объяснила, что ее спор с Налогово-таможенным департаментом связан с притеснением на рабочем месте, жертвой которого она стала. Поскольку спор попал в Государственный суд, будущий министр не захотела до вынесения решения говорить о деталях дела.
- Долго ли вы раздумывали над предложением занять пост министра?
- Время – понятие относительное. Какое-то время, естественно, думала, поскольку это очень ответственная должность и требующее ответственности решение.
- Когда вы получили это предложение?
- Я не могу сказать точно. Это было на прошлой неделе, но я действительно не могу назвать день.
- Вы чувствуете себя уверенно на ожидающей вас должности, есть ли у вас опыт в области ИТ?
- Об опыте в области ИТ могу сказать, что я работала следователем в уголовном розыске и занималась расследованием ИТ-преступлений, так что я довольно глубоко изучила эту тему. То есть могу сказать, что знания и уверенность у меня имеются.
- При каких обстоятельствах вы ушли с должности следователя? В СМИ уже написали, что вас уволили.
- Нет, с должности следователя меня не увольняли. Я ушла по собственному желанию. Человек просто хочет получать разные вызовы. Тогда я претендовала на работу в Налогово-таможенном департамента и попала на нее. Я подчеркиваю, что когда я работала в полиции, в моем послужном листе были только благодарности и поощрения.
- Когда вы работали в Налогово-таможенном департаменте, вас наказали снижением зарплаты на 20 процентов, потом вы это успешно обжаловали. Пожалуйста, объясните, что точно произошло?
- Я не могу это подробно объяснять, поскольку с этим спором мы дошли до Государственного суда и в следующем месяце должно появиться решение. Причиной спора стало очень широко распространенное притеснение на рабочем месте, и я была не единственной. С этого все началось, моменты притеснения на рабочем месте действительно имеются и это то, против чего я борюсь.
- Вы уверены, что у вас нет своих скелетов в шкафу, как у вашего предшественника на посту министра внешней торговле и ИТ, чья карьера оказалась очень короткой?
- Глядя на поведение СМИ, я не могу сейчас такого сказать. Не знаю, что теперь еще выдумают и вытащат.
- В любом случае ваша совесть чиста и вам нечего бояться?
- Работая на государственных должностях, я не нарушала законов, это я знаю.
- Вы уже успели ознакомиться с областью вашей деятельности, какие планы у вас на посту министра?
- Я не могла с этим познакомиться. Я в курсе, что входит в эту сферу деятельности и какие учреждения относятся к сфере деятельности этого министра, но я только начинаю входить в курс дела. Пока что я не могу комментировать, раз у меня нет доступа и обзора того, что сделано, как сделано и какие цели поставлены.
- Что вы думаете об э-выборах?
- Я думаю, что они недостаточно прозрачны. Поскольку все государство держит курс на прозрачное ведение дел, то узким местом э-выборов как раз является то, что их результаты впоследствии нельзя проверить, что вызывает сильное недоверие и определенные подозрения. Это, конечно, вопрос, которым придется заниматься.
- Что конкретно нужно сделать с э-выборами? Эксперты утверждают, что сейчас процесс прозрачен и результаты можно проверить.
- Все это контролируемо только до какого-то этапа. Мы же знаем, что через определенное время, в которое выборы можно оспорить, уничтожаются все данные. Но в каждой области в любом случае действует правило, что должна быть возможность при необходимости получить информацию в восстанавливающейся форме. А в случае э-голосования такого сейчас просто нет.
- Э-голоса уничтожатся, как и бумажные голоса. Избирательная комиссия объясняла, что к двум способам голосования относятся одинаково, это касается и принципа уничтожения. Вы считаете, что в дальнейшем нужно сохранять и э-голоса, и бумажные голоса?
- Я бы так не сказала, но мы можем утверждать, что сейчас процессы э-голосования и производства недостаточно прозрачны. Люди не понимают, как это точно происходит. Нужно обязательно провести какую-то аудиторскую проверку и допустить зарубежных экспертов посмотреть, как можно развеять эти сомнения.
- Но вы не против э-голосования, просто считаете, что его нужно сделать прозрачнее?
- Я пока не вижу причин говорить, что э-голосование совершенно исключено. Я не могу сказать, что э-выборы никуда не годятся: на это нужна очень существенная причина.
- Какие у вас планы? Когда вы с премьер-министром Юри Ратасом отправитесь в Кадриорг к президенту, когда вы станете министром?
- По моим данным, план пока не составлен.