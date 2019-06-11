Фото: в тихом уголке шумного центра продается красивая светлая квартира

Трехкомнатная квартира площадью 70,3 м2 находится на третьем этаже четырехэтажного дома. В квартире сделан высококачественный ремонт, а отделка выполнена с большим вкусом.

В цене квартиры абсолютна вся мебель, красивые люстры в каждой комнате, шторы и римские гардины. Коммунальные платежи приятно удивляют: в летний период - чуть больше 80 евро в месяц, а в холодные месяцы в пределах 150.