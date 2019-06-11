Вт, 11.06.2019
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  • Фото: в тихом уголке шумного центра продается красивая светлая квартира

Фото: в тихом уголке шумного центра продается красивая светлая квартира

ФОТО: KV.EE

На подступах к Кадриоргу, на тихой улочке и в необычном доме ждет нового хозяина очаровательная трехкомнатная квартира, пишет портал Kodustiil. 

Трехкомнатная квартира площадью 70,3 м2 находится на третьем этаже четырехэтажного дома. В квартире сделан высококачественный ремонт, а отделка выполнена с большим вкусом. 

ФОТО: KV.EE

В цене квартиры абсолютна вся мебель, красивые люстры в каждой комнате, шторы и римские гардины. Коммунальные платежи приятно удивляют: в летний период - чуть больше 80 евро в месяц, а в холодные месяцы в пределах 150. 

ФОТО: KV.EE

Множество красивых фото и подробная информация о квартире находятся на портале KV.EE

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