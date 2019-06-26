Фото: на тихой улице в районе Уус-Мааильм ждет покупателя невероятно стильная квартира

Эту квартиру площадью 50,6 м2 с окнами от пола до потолка солнце освещает с утра до вечера. Наслаждаться его ласковыми лучами можно и сидя на балконе, и приоткрыв дверь французского балкона в спальне.

ФОТО: KV.EE

Квартира состоит из кухни-гостиной, спальни и ванной.

ФОТО: KV.EE

Квартира находится в доме постройки 2006 года, да и само место расположения дома - одно из самых удобных в Таллинне: в пешей доступности и Старый город, и центр, и вообще все необходимое для жизни.

ФОТО: KV.EE

Впридачу к квартире новому хозяину достанется парковочное место перед домом и бокс в подвале площадью 5м2.