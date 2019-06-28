С сегодняшнего дня электросамокаты Bolt можно арендовать еще в одном городе Эстонии

По словам исполнительного директора Bolt Eesti Алексея Колесникова, Пярну — один из самых маленьких городов в мире, где доступен прокат электросамокатов с помощью мобильного приложения.

«Когда мы запустили прокат самокатов в Таллинне, то спрос на них быль столь велик, что было вполне логично предложить данную услугу и в летней столице Эстонии», - сказал он.

Как сообщил Колесников, в Пярну имеется хорошо развитая сеть велодорожек, а в теплое время года многие жители и гости города предпочитают передвигаться по улицам на велосипеде.

Электрический самокат можно арендовать через то же привычное приложение Bolt, при помощи которого происходит заказ автомобиля. Для этого в приложении в правом верхнем углу следует выбрать иконку самоката, и приложение переключится в режим аренды самоката. Для того, чтобы разблокировать самокат, на котором вы собираетесь совершить поездку, следует отсканировать QR-код. При первой поездке приложение покажет инструкцию, как пользоваться услугой аренды самокатов.

В Пярну разблокирование самоката стоит 1 евро, а каждая минута использования - 15 центов. Например, десятиминутная поездка, за которую можно проехать два-три километра, будет стоить 2,5 евро. Использование самоката на протяжении одного дня будет стоить максимум 19 евро. Аренда самокатов будет доступна только для лиц, достигших 18 лет.

Исполнительный директор Bolt Eesti сказал, что при передвижении по тротуарах рекомендуется учитывать скорость пешеходов и выбирать соответствующую скорость поездки, которая будет безопасная для всех.

Самокаты будут расположены в транспортных узлах в центре Пярну и местах с большой проходимостью. После окончания поездки пользователь может припарковать самокат в любом безопасном месте. Самокаты можно оставлять в пределах обозначенной в приложении зоны. Если пользователь оставит самокат вне предназначенной зоны, за это предусмотрен штраф 40 евро.