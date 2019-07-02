Эстонский актер просит помощи в поисках пропавшего в ходе поездки в Швецию сына

Эстонский актер-кукольник и певец Хейно Сельямаа просит в Фейсбуке помощи в поиске сына, который не вернулся с проходившего на выходных в Стокгольме музыкального фестиваля, пишет Elu24.
"Орм Сельямаа не вернулся из Стокгольма с музыкального фестиваля. Его телефон нашли на улице в Стокгольме", - написал озабоченный отец однокласснику Орма.
"Вы не могли бы написать его друзьям, что я очень жду любую информацию о нем?" - попросил Сельямаа.
На выходных в столице Швеции проходил трехдневный фестиваль Lollapalooza.
Elu24 связался с Хейно, чтобы выяснить, когда тот общался с сыном в последний раз. Сельямаа сказал, что это было в районе Иванова дня, 25 июня. Об исчезновении сына он узнал вчера вечером от матери юноши.
Всех, кто знает, где может находиться Орм или слышал о нем, просят сообщить об этом Хейно Сельямаа по адресу электронной почты: seljamaa@gmail.com.