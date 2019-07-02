Эстонский актер просит помощи в поисках пропавшего в ходе поездки в Швецию сына

"Орм Сельямаа не вернулся из Стокгольма с музыкального фестиваля. Его телефон нашли на улице в Стокгольме", - написал озабоченный отец однокласснику Орма.

"Вы не могли бы написать его друзьям, что я очень жду любую информацию о нем?" - попросил Сельямаа.

На выходных в столице Швеции проходил трехдневный фестиваль Lollapalooza.

Elu24 связался с Хейно, чтобы выяснить, когда тот общался с сыном в последний раз. Сельямаа сказал, что это было в районе Иванова дня, 25 июня. Об исчезновении сына он узнал вчера вечером от матери юноши.