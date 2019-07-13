Фото: мать пятерых детей посетила магазин и неожиданно выиграла автомобиль

«Я очень счастлива, это невероятно!» - сказала победительница Картин Салуметс, которая пообещала сама ездить на этом автомобиле, поскольку у мужа нет водительских прав. Она и до этого ездила на Volkswagen Passat, но с радостью поменяет его на новый.

Мать пятерых взрослых детей сказала, что все ее отпрыски живут в Финляндии. Поскольку она сама три года работала у северных соседей, по ее примеру они вернуться на родину позже.

«В местный Konsum хожу почти каждый день и мы с мужем на двоих тратим там 500-800 евро в месяц. У нас кошка и большая собака, которая много ест. Поскольку дети уже выросли, можем позволить себе купить чуть больше и получше. Живем в своем доме, только одна дочь на время отпуска приехала домой», - рассказывает Салуметс.

Coop разыгрывает новые Volkswagen уже два года подряд. Для участия в розыгрыше надо совершить покупку в любом магазине Coop в Эстонии и при этом использовать карту клиента Säästukaart или Säästukaart Pluss. Если в течение месяца сумма покупок достигнет 50 евро, это автоматически означает один виртуальные лотерейный билет. У Катрин Салуметс образовалось целых 11 виртуальных билетов.