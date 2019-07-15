Клубы из России, Эстонии, Латвии и Литвы создали новую футбольную лигу

Балтийская футзальная лига — первый в Прибалтике международный турнир по футзалу. Участниками лиги станут восемь команд: FC Cosmos и Narva United из Эстонии, FC Petrow и ТFK Rezekne из Латвии, Gargzdu и FC Vytis из Литвы, МФК АЖИО и МФК "Фруктовый мир" из России.

Проект нацелен на сближение стран в стремлении популяризировать футзал и дать новый вектор его развития в регноне. Отметим, что лига стартует в период футзального бума в Прибалтике - в сентябре 2019 года в Латвии пройдет чемпионат Европы U-19, а в 2020 году Литва примет чемпионат мира. БФЛ станет дополнительным турниром наряду с национальными первенствами и будет проходить параллельно. В стартовом сезоне 2019/2020 с октября по апрель команды сыграют семь туров — одна игра дома, пять в гостях, а заключительный тур состоится в одном из крупных городов региона. Генеральный директор Балтийской лиги Геарие Борис Шипунов: «Новая лига — это проект, расширяющий горизонты и добавляющий международной практики для команд. В первом сезоне мы решили ограничить число команд, чтобы основательно протестировать формат. В дальнейием рассчитываем на расширение географии».