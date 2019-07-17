Места размещения ядерного оружия США в Европе были случайно раскрыты в докладе комитета Парламентской ассамблеи НАТО

Издание отмечает, что доклад канадского члена Комитета по обороне Парламентской ассамблеи НАТО "Новая эра ядерного сдерживания? Модернизация, контроль над вооружениями и ядерные силы союзников" указывает местоположение 150 единиц ядерного оружия США.

"Эти бомбы хранятся на шести американских и европейских базах - Kleine Brogel в Бельгии, Buchel в Германии, Aviano и Ghedi-Torre в Италии, Volkel в Нидерландах и Incirlik в Турции", - следует из доклада, версия которого была опубликована во вторник бельгийской газетой De Morgen.

При этом, подчеркивает Washington Post, первоначально доклад был опубликован в апреле, но после был удален.

В то же время на прошлой неделе был опубликован окончательный вариант доклада, в котором уже не было конкретных ссылок на места хранения оружия.

"Это не официальный документ НАТО", - заявил Washington Post анонимный источник в альянсе.