Вт, 23.07.2019
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ЕЦБ: банки еврозоны ужесточают условия предоставления кредитов

Деньги. Иллюстративное фото.

ФОТО: Koson Rattanaphan/PantherMedia / Koson Rattanaphan

Банки еврозоны ужесточают условия предоставления кредитов предприятиям и домохозяйствам, сообщил во вторник Европейский центробанк (ЕЦБ).

Среди крупных стран блока условия ужесточили Германия, Франция и Италия. В Испании условия не изменились, а в Нидерландах они смягчились, сообщается в исследовании, охватывающем 144 банка еврозоны. Стандарты предоставления ипотечных кредитов в еврозоне удержались на сравнимом с первым кварталом уровне.

Спрос предприятий на кредиты во втором квартале продолжал расти, поскольку его «поощряли низкий уровень процентных ставок и устойчивые инвестиции», а также слияния и перенятия. Спрос на ипотечные кредиты вырос в связи с ростом цен на жилье и потребительского доверия, хотя рост спроса на потребительские кредиты несколько замедлился.

Банки прогнозируют на третий квартал снижение кредитных стандартов во всех секторах, сообщил ЕЦБ.

В преддверии намеченного на четверг заседания совет ЕЦБ по денежной политике внимательно следит за тенденциями в области кредитов.

В последние годы ЕЦБ стремился с помощью низких процентных ставок и прекращенной недавно программой выкупа активов в объеме 2,6 трлн евро увеличить предоставление кредитов реальному сектору экономики, чтобы приблизить инфляцию к цели центробанка — отметке немного ниже двух процентов.

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