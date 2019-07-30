Кража на фестивале в Вызу: задержанный проведет в арестном доме не меньше двух месяцев

Ущерб, причиненный кражей, оценен в 16 300 евро. Следователь Раквереского полицейского участка Кая Кох сказала, что данные об уголовном деле, собранные к настоящему моменту, указывают на то, что мужчина украл коробку, в которой находились ленточки-браслеты и принадлежащий продавцу мобильный телефон. "Что случилось с украденными билетами, нам еще предстоит узнать", - сказала Кох. При задержании мужчины у него было обнаружено несколько десятков ленточек-браслетов. Полиция занимается поисками остальных браслетов. Мобильный телефон пострадавший получил в тот же день.