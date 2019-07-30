Кража на фестивале в Вызу: задержанный проведет в арестном доме не меньше двух месяцев
В субботу вечером на проходившем в поселке Вызу фестивале продавцов билетов были украдены 400 ленточек-браслетов и мобильный телефон Samsung A7. В тот же день был задержан подозреваемый, 22-летний житель Маарду, суд разрешил взять его под стражу, передает Virumaa Teataja.
Ущерб, причиненный кражей, оценен в 16 300 евро. Следователь Раквереского полицейского участка Кая Кох сказала, что данные об уголовном деле, собранные к настоящему моменту, указывают на то, что мужчина украл коробку, в которой находились ленточки-браслеты и принадлежащий продавцу мобильный телефон. "Что случилось с украденными билетами, нам еще предстоит узнать", - сказала Кох. При задержании мужчины у него было обнаружено несколько десятков ленточек-браслетов. Полиция занимается поисками остальных браслетов. Мобильный телефон пострадавший получил в тот же день.
Вируская окружная прокуратура направила в суд ходатайство о взятии под стражу. Помощник прокурора Тийна Виру пояснила, что подозреваемый раньше наказывался в уголовном порядке. "Речь идет не об единичной ошибке, а о целенаправленном преступном образе жизни и это дает основание полагать, что, находясь на свободе, он продолжит совершать новые преступления", - сказала Виру.