Программа: как Таллинн будет праздновать День восстановления независимости

Башня Длинный Герман будет открыта для посещений с 11 до 18:00. Чтобы обеспечить порядок, посетителям будут выдавать бесплатные входные билеты, на которых будет указано время, когда подойдет их очередь.

На горке Харью в 15:00 начнется концерт – выступят Иво Линна и Кайре Вильгатс в сопровождении оркестра под руководством Пеэтера Саана. Выступление бесплатное и продлится до 17:00

Там же, на горке Харью, в 23:03 Кесклиннаская районная управа приглашает всех вместе спеть гимн Эстонии – именно в это время 28 лет назад была объявлена независимость Эстонии.

Традиционный тематический семейный день уже в восьмой раз проведут Таллиннская телебашня, Пиритаская районная управа и Кайтселийт перед телебашней, участие в нем бесплатное. Начало мероприятий – в 11:00. Гости смогут ознакомиться с военной техникой, а также с работой полиции, скорой помощи и спасательной службы, а еще - пострелять в тире. Вместе с рэпером Reket при помощи очков виртуальной реальности можно будет отправиться на экскурсию по Таллиннской тюрьме и пройти различные задания. В 17 часов выступит Уку Сувисте с коллективом. Дополнительная информация можно найти здесь.

Мероприятия для всей семьи также пройдут в замке Маарьямяэ с 12 до 17:00. Дополнительную информацию читайте здесь. С 10 до 18:00 семейный день пройдет и в музее Vabamu.

В Хааберсти в 11:00 начнется спортивный семейный день на тропе здоровья Ыйсмяэского болота. Начало мероприятия на ближайшей парковке на улице Вабаыхумуузеуми. В программе детские забеги, скандинавская ходьба с тренером и многое другое. В мероприятии примет участие Анне Вески, день завершится праздничным концертом. Участие бесплатное, предварительная регистрация не требуется.

На Ныммеском рынке (п. Туру, 8) в 12:00 состоится концерт с участием Trio Comodo. В 13:00 в ныммеском парке Вабадузе состоится концерт.

В Кристийне празднование начнется днем ранее - в понедельник, 19 августа, в 17:00 в парке Левенру пройдет бесплатный концерт, организованный районной управой.