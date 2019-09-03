Реформист Сийм Каллас: три правящие партии ненавидят нас в равной степени

Почетный председатель Партии реформ, вице-спикер Рийгикогу Сийм Каллас не видит каких-либо трещин в нынешней правящей коалиции, поэтому его партии придется продолжать борьбу в оппозиции.
«Ситуация такая, что три коалиционные партии ненавидят нас в равной степени, и нет каких-либо знаков, что где-то появились разногласия по этому вопросу, - заявил Сийм Каллас, которого цитирует Rus.ERR. - Поэтому придется оставаться в оппозиции и делать там все, что мы можем. Задавать вопросы, представлять законопроекты и обсуждать их».
Каллас считает маловероятным, что в ближайшем будущем руководимый Юри Ратасом правящий союз центристов, отечественников и EKRE развалится.