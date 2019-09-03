Реформист Сийм Каллас: три правящие партии ненавидят нас в равной степени

«Ситуация такая, что три коалиционные партии ненавидят нас в равной степени, и нет каких-либо знаков, что где-то появились разногласия по этому вопросу, - заявил Сийм Каллас, которого цитирует Rus.ERR. - Поэтому придется оставаться в оппозиции и делать там все, что мы можем. Задавать вопросы, представлять законопроекты и обсуждать их».