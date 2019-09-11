Департаменты предупреждают: инвестиционные мошенники постоянно ищут новых жертв

"Самые большие суммы ущерба превышают 100 000 евро, почти в трети случаев люди лишились от 10 000 до 50 000 евро. Но мошенники принимают любые суммы, которые ничего не подозревающий человек готов инвестировать, поэтому суммы начинаются уже с 200-250 евро", – говорит руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре.

По словам Тамбре, многие люди обращаются в полицию или Департамент защиты прав потребителей и технического надзора лишь спустя несколько месяцев, так как думают, что на самом деле являются инвесторами, что их деньги работают и прибыль растет. "Мошенники создают видимость, что его инвестиции растут, при этом они пытаются выманить дополнительные капиталовложения. Только тогда, когда человек изъявляет желание получить хотя бы изначально внесенную сумму, выясняется, что это невозможно, после этого человек понимает, что его обманули и он обращается в полицию", – рассказывает Тамбре.

Три четверти жертв проживает в Таллинне, также случаи такого мошенничества были зарегистрированы в Харьюмаа, Ляэне-Вирумаа, Ида-Вирумаа и Тартумаа. В 18 случаях к жертве, которая уже потеряла деньги на инвестициях, обращались специалист или некая фирма и предлагали помощь в возвращении денег. Такие обещания обернулись в общей сложности еще в 93 000 евро дополнительного ущерба.

По словам Урмета Тамбре, в случае с такими преступлениями самым действенным способом защиты является превентивная работа, информированность людей о таком виде мошенничества и, прежде всего, критическое мышление потенциальных инвесторов. "На данный момент жертвами таких мошенников стали люди самого разного возраста, от 22 до 82 лет. Но больше всего было готовы инвестировать люди средней возрастной группы, от 55 до 64 лет, и молодежь в возрасте от 22 до 34 лет", – говорит полицейский.

По словам руководителя службы торговли Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Биргит Раамат, лучше всего человек может себя защитить, если он поищет информацию о предлагающем услугу предприятии и воспользуется услугами фирмы, чья деятельность прозрачна и понятна. "Если фирма вам неизвестна, ее представитель торопит вас с принятием решения, а кроме того предложение кажется вам слишком хорошим, чтобы быть правдой, то скорее всего это мошенничество. Если вам позвонят с таким предложением, сохраняйте спокойствие и не торопитесь с принятием решений", – советует Раамат.

Биргит Раамат добавляет, что если получение какой-либо услуги предусматривает предоплату, то надо обратить внимание на счет, на который просят сделать перевод. "Надо быть всегда очень внимательным, если это счет частного лица. Если потребитель переводит деньги на частный счет, на такие случаи не распространяются правила защиты прав потребителя, так как это не является договором, заключенным между торговцем и потребителем. В таком случае наш департамент не сможет помочь, так же, как в случаях, если торговец не находится в странах Европейского Союза, – сказала она. - Людям надо помнить старую пословицу, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке".

Департамент полиции и погранохраны и Департамент защиты прав потребителей и технического надзора просят людей последовать простым советам, чтобы не стать жертвами мошенников: