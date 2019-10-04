Такого еще не было: в армию отправилось служить рекордное число добровольцев

В рамках последнего призыва этого года 30 сентября и 1 октября к прохождению восьмимесячной службы в Силах обороны приступили 1083 новобранцев, в том числе и шесть девушек. По своей воле в армию отправилось рекордное количество молодых людей, сообщает Järva Teataja.
В Первой пехотной бригаде к службе приступили 555 молодых людей, среди которых три девушки. Во Вторую пехотную бригаду направили 363 призывника, среди которых также три девушки.
У большинства молодых людей есть водительские права В-категории, у некоторых есть и С-категории. Преобладающая часть новобранцев имеют среднее и основное образование.
Этот призыв стал особенным, поскольку 52,4 процента новобранцев отправились служить по своей воле. Такого большого количества добровольцев еще не было. Отметим, что среди начавших службу в июле было 40,5 процента добровольцев, а в январе — 31,5 процента.
Из других стран служить приехали на этот раз 23 молодых человека. Большинство прибыли из соседней Финляндии, но есть и из Великобритании, Канады, Норвегии, Греции и Кипра.