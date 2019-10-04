Такого еще не было: в армию отправилось служить рекордное число добровольцев

В Первой пехотной бригаде к службе приступили 555 молодых людей, среди которых три девушки. Во Вторую пехотную бригаду направили 363 призывника, среди которых также три девушки.

У большинства молодых людей есть водительские права В-категории, у некоторых есть и С-категории. Преобладающая часть новобранцев имеют среднее и основное образование.

Этот призыв стал особенным, поскольку 52,4 процента новобранцев отправились служить по своей воле. Такого большого количества добровольцев еще не было. Отметим, что среди начавших службу в июле было 40,5 процента добровольцев, а в январе — 31,5 процента.