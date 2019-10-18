Пт, 18.10.2019
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Еще одна российская биатлонистка решила сменить гражданство

Биатлонист. Фото иллюстартивное

ФОТО: PETTER ARVIDSON / imago images / Bildbyran

Вслед за Ольгой Подчуфаровой, сменившей спортивное гражданство с российского на словенское, подала заявление о желании выступать под флагом Белоруссии Аделина Сабитова, передает Postimees.

Сабитова и Федерация биатлона Белоруссии подали соответствующее прошение в Союз биатлонистов России, которое было удовлетворено. 22-летняя Сабитова никогда не участвовала в Кубке мира или Европы. Сабитова не считалась кандидаткой в сборную России из-за своих результатов. В частности, ее последний старт на чемпионате России в спринте завершился в середине пятого десятка.

Смену спортивного гражданства Сабитовой должен утвердить и Международный союз биатлонистов после конференции, которая запланирована на эти выходные.

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