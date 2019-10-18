Еще одна российская биатлонистка решила сменить гражданство

Сабитова и Федерация биатлона Белоруссии подали соответствующее прошение в Союз биатлонистов России, которое было удовлетворено. 22-летняя Сабитова никогда не участвовала в Кубке мира или Европы. Сабитова не считалась кандидаткой в сборную России из-за своих результатов. В частности, ее последний старт на чемпионате России в спринте завершился в середине пятого десятка.