Чего не хватает Санкт-Петербургу, чтобы стать вторым Парижем?

Профессионалам в сфере туризма в ходе опроса было предложено указать город, который, по их мнению, иллюстрирует наилучшее сочетание естественной и искусственной красоты, природы, архитектуры и городской культуры. Звание самого красивого города в итоге досталось французской столице. Эксперты отметили, что в Париже есть все, что только можно предложить ценителям красоты: от искрящейся Эйфелевой башни до невероятно известных произведений искусства в Лувре, пишет Turizm. Путешественникам советуют обязательно увидеть Триумфальную арку, а также посетить Версальский дворец, в котором жили Людовик XIV и Мария Антуанетта.

Вторым по красоте назван Нью-Йорк. Он состоит из пяти районов с собственными микро-культурами и является одним из самых узнаваемых городов мира. Все, конечно, и так знают, что нужно обязательно увидеть в городе — это Статуя Свободы, Эмпайр-стейт-билдинг и, конечно же, Центральный парк.

Замыкает тройку лидеров Лондон. Участники опроса отмечают его неповторимую атмосферу и потрясающую культуру. В британской столице полно развлечений. Здесь много театров, спортивных объектов. Проводятся исторические туры, в которые можно отправиться самостоятельно или в сопровождении гида.