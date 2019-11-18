Погранконтроль в странах ЕС ставит под вопрос существование Шенгена

В пределах Шенгенской зоны люди и товары могут свободно перемещаться через границы. Соглашение между 26 странами Шенгена, в число которых входит большинство стран Европейского союза, направлено на благо экономики и граждан. Вообще же в мире практика открытых границ между странами не очень распространена.

То, когда и как страна Шенгенской зоны может вновь ввести временный контроль на своих границах, определяют четкие правила. До недавнего времени это случалось редко, в основном в случае заранее намеченных мероприятий, таких как спортивные соревнования или политические конференции: Португалия, например, осуществляла пограничный контроль во время саммита НАТО в Лиссабоне, а Дания - во время климатической конференции в Копенгагене. Проверки такого рода обычно длятся всего несколько дней и запланированы загодя.

В шести странах контроль был восстановлен на долгий срок

Но с сентября 2015 года "некоторые страны используют все юридические возможности Шенгенского кодекса для расширения пограничного контроля", говорит эксперт по миграции Ив Паскуо, старший советник Брюссельского аналитического центра European Policy Centre (EPC). По его словам, раньше такого никогда не случалось.

Австрия, Германия, Словения и Венгрия ввели контроль осенью 2015 года в связи со "значительным притоком лиц, ищущих международной защиты". Это был первый случай, когда миграция была указана причиной для пограничного контроля.

Восстановление контроля на внутренних границах Шенгенской зоны

Вскоре после этого шесть членов Шенгенской зоны начали внедрять контроль на более длительные периоды времени. В качестве причины Австрия, Германия, Дания, Швеция и Норвегия назвали миграцию. Шестая страна, Франция, впервые восстановила пограничный контроль в ноябре 2015 года, после терактов в Париже, сославшись на террористические угрозы. Сегодня, четыре года спустя, меры контроля все еще действуют во всех этих шести странах, которые вновь и вновь продлевают их: 12 ноября 2019 года срок контроля был продлен еще на полгода.

"С 2015 по 2017 год для такого контроля существовала правовая основа, - говорит Ив Паскуо, защитивший докторскую диссертацию в области миграционного законодательства ЕС, - но с тех пор для этого больше нет достаточных оснований". Правовой основой для осуществления контроля в течение более чем двух месяцев является статья 29-я Шенгенского пограничного кодекса. Она задумана для тех случаев, когда "общее функционирование зоны без внутреннего пограничного контроля находится под угрозой в связи с сохраняющимися серьезными недостатками во внешнем пограничном контроле".

Правила Шенгена позволяют проводить проверки в течение не более двух лет