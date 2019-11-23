Сб, 23.11.2019
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Компания Google объявила о закрытии еще одного сервиса

Google.

ФОТО: CHARLES PLATIAU/Reuters

Компания Google объявила о планах по закрытию еще одного сервиса. Речь идет о Google Cloud Print или как Google назвала сервис для русскоязычных пользователей «Виртуальном принтере». 

Виртуальный принтер Google или Google Cloud Print  находился в тестировании с 2010 года и так и не вышел из стадии беты. Google Cloud Print позволяет распечатывать документы почти с любого устройства, подключенного к Сети. Задания печати с компьютеров, смартфонов или планшетных ПК отправляются на принтеры с интернет-соединением, пишет Ixbt.com.

Как теперь объявлено на страничке поддержки, Google Cloud Print перестанет поддерживаться с 31 декабря 2020 года. А с 1 января 2021 года устройства со всеми операционными системами не смогут использовать сервис для печати. 

Пользователям рекомендуется найти альтернативу сервису до этого момента и перейти на него. Google отметила, что в  Chrome OS сейчас имеется улучшенное встроенное решение печати.

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