Компания Google объявила о закрытии еще одного сервиса

Компания Google объявила о планах по закрытию еще одного сервиса. Речь идет о Google Cloud Print или как Google назвала сервис для русскоязычных пользователей «Виртуальном принтере».
Виртуальный принтер Google или Google Cloud Print находился в тестировании с 2010 года и так и не вышел из стадии беты. Google Cloud Print позволяет распечатывать документы почти с любого устройства, подключенного к Сети. Задания печати с компьютеров, смартфонов или планшетных ПК отправляются на принтеры с интернет-соединением, пишет Ixbt.com.
Как теперь объявлено на страничке поддержки, Google Cloud Print перестанет поддерживаться с 31 декабря 2020 года. А с 1 января 2021 года устройства со всеми операционными системами не смогут использовать сервис для печати.
Пользователям рекомендуется найти альтернативу сервису до этого момента и перейти на него. Google отметила, что в Chrome OS сейчас имеется улучшенное встроенное решение печати.