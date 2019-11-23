Компания Google объявила о закрытии еще одного сервиса

Виртуальный принтер Google или Google Cloud Print находился в тестировании с 2010 года и так и не вышел из стадии беты. Google Cloud Print позволяет распечатывать документы почти с любого устройства, подключенного к Сети. Задания печати с компьютеров, смартфонов или планшетных ПК отправляются на принтеры с интернет-соединением, пишет Ixbt.com.

Как теперь объявлено на страничке поддержки, Google Cloud Print перестанет поддерживаться с 31 декабря 2020 года. А с 1 января 2021 года устройства со всеми операционными системами не смогут использовать сервис для печати.