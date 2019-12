Очередная акция протеста фермеров перед Рийгикогу: на этот раз они придут с огромным подарком

Meeleavaldusele toodav kingipakk sümboliseerib põllumeeste poolt aastatel 2014-2020 paljuski enda arvelt tehtud „kingitust“ Eestile. Toompeale toodav pakk on võrreldes fotol olevaga hiigelsuur - protestikingitus on koguni 30-kuupmeetrine. Pilt on illustratiivne.

ФОТО: Joe Maher / Caters News/Caters News Agency