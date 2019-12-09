Очередная акция протеста фермеров перед Рийгикогу: на этот раз они придут с огромным подарком

По оценке объединяющей сельскохозяйственные предприятия Эстонской аграрно-торговой палаты, в период 2014-2020 ЕС за счет эстонских сельскохозяйственных производителей сэкономил более 600 млн евро, выплачивая субсидии существенно ниже среднего показателя блока и при этом требуя выполнения требований к производству и предоставления публичных благ в полном объеме.

Подарок размером более 30 кубометров, который фермеры привезут на акцию, будут украшать десятки наименований публичных услуг, которые фермеры предоставляют эстонскому обществу в рамках своей повседневной деятельности наряду с производством продуктов питания. «Фермеры поддерживают жизнеспособность сельских регионов, защищают почву, воздух и воду, заботятся о биологическом разнообразии и ландшафтах, а также поставляют на стол отечественный хлеб», – сказал председатель правления палаты Роомет Сырмус.