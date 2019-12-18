Вышла из дома и не вернулась: полиция ищет пропавшую 27-летнюю женщину

Тайри ушла из дома в волости Пыльтсамаа в деревне Калана 17 декабря и до сих пор не вернулась. Ее телефон выключен.

В различных местах волости Пыльтсамаа и Йыгева, где она могла быть, полиция ее не нашла. Согласно одному сообщению, она также могла направиться в Тарту.

Рост Тайри 164 сантиметра, на ней были черные брюки и коричневые зимние сапоги с белыми краями, черная шапка и с собой черная сумка.