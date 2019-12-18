Вышла из дома и не вернулась: полиция ищет пропавшую 27-летнюю женщину

Полиция просит помощи в выяснении местонахождения 27-летней Тайри, которая покинула свой дом в Йыгевамаа в волости Пыльтсамаа в одиночку, хотя нуждается в постоянной посторонней помощи.
Тайри ушла из дома в волости Пыльтсамаа в деревне Калана 17 декабря и до сих пор не вернулась. Ее телефон выключен.
В различных местах волости Пыльтсамаа и Йыгева, где она могла быть, полиция ее не нашла. Согласно одному сообщению, она также могла направиться в Тарту.
Рост Тайри 164 сантиметра, на ней были черные брюки и коричневые зимние сапоги с белыми краями, черная шапка и с собой черная сумка.
Если кто-то видел ее или знает, где она может находиться, полиция просит позвонить по номеру 112.