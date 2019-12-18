Водитель без прав сбил пожилого человека

Дежурный руководитель Пайдеского отделения полиции Вальдур Мыттус сказал, что сегодня в 17.38 в Центр тревоги сообщили о ДТП в Пайде на Пярнуской улице, где ехавший в сторону центра Nissan сбил переходившего дорогу по пешеходному переходу 71-летнего мужчину, которого доставили в больницу для проверки состояния здоровья.

«Выяснилось, что у сидевшего за рулем машины 29-летнего мужчины нет водительских прав, - сказал полицейский. - Заслуживает сожаления, что человек решил без водительских прав сесть за руль. Мы начнем в его отношении производство о проступке».