Чт, 2.01.2020
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  • Фото: в Пирита продается дом, построенный по проекту известного архитектора

Фото: в Пирита продается дом, построенный по проекту известного архитектора

August Volbergi projekteeritud kodu.

ФОТО: KV.EE

Дом в Пирита, построенный в 1950 году по проекту архитектора Аугуста Вольберга, ищет нового хозяина, сообщает портал Kodustiil.  

Последний ремонт в этом доме был сделан в 2014 году. Продуманные и запоминающиеся интерьеры уютных и светлых комнат удивляют на каждом шагу. 

ФОТО: KV.EE

На первом этаже находятся кухня, столовая, гостиная и гостевой туалет. На втором - две детских, большая спальня, ванная и душевая. 

ФОТО: KV.EE

В цокольном этаже здания располагаются гостевая комната, туалет и баня. Во дворе имеются летняя кухня с уголком для гриля, а также дровяной сарай. 

ФОТО: KV.EE

С подробностями можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.

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