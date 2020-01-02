Фото: в Пирита продается дом, построенный по проекту известного архитектора

Дом в Пирита, построенный в 1950 году по проекту архитектора Аугуста Вольберга, ищет нового хозяина, сообщает портал Kodustiil.
Последний ремонт в этом доме был сделан в 2014 году. Продуманные и запоминающиеся интерьеры уютных и светлых комнат удивляют на каждом шагу.
На первом этаже находятся кухня, столовая, гостиная и гостевой туалет. На втором - две детских, большая спальня, ванная и душевая.
В цокольном этаже здания располагаются гостевая комната, туалет и баня. Во дворе имеются летняя кухня с уголком для гриля, а также дровяной сарай.
С подробностями можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.