Фото: в Пирита продается дом, построенный по проекту известного архитектора

Последний ремонт в этом доме был сделан в 2014 году. Продуманные и запоминающиеся интерьеры уютных и светлых комнат удивляют на каждом шагу.

ФОТО: KV.EE

На первом этаже находятся кухня, столовая, гостиная и гостевой туалет. На втором - две детских, большая спальня, ванная и душевая.

ФОТО: KV.EE

В цокольном этаже здания располагаются гостевая комната, туалет и баня. Во дворе имеются летняя кухня с уголком для гриля, а также дровяной сарай.

ФОТО: KV.EE