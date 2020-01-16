Чт, 16.01.2020
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Путин назначил Мишустина председателем правительства РФ

Михаил Мишустин.

ФОТО: ALEXANDER NEMENOV/AFP

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства РФ. Текст указа опубликован на сайте Кремля.

Документ вступил в силу со дня его подписания, пишет «Интерфакс».

Ранее в четверг Госдума поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра РФ. Он получил 383 голоса в свою поддержку, 41 человек воздержался, никто не проголосовал против.

Накануне Путин в своем послании Федеральному собранию озвучил предложения по изменению Конституции. После этого правительство приняло решение уйти в отставку.

Согласно статье 112 Конституции председатель правительства не позднее недельного срока после назначения должен представить президенту кандидатуры на должности заместителей председателя правительства и федеральных министров.

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