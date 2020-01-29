СМИ: Кремль придумал три варианта для пожизненного правления Путина

Журналисты портала «Проект» выяснили, что после 2024 года Владимир Путин может занять должность главы Госсовета, Совета Федерации или Конституционного суда, полномочия которых расширятся после принятия нового варианта Конституции. При этом об отставке правительства Медведева не знали даже в Госдуме, само это решение было инициативой Путина, а смену кабинета министров в кулуарах называют «захватом».
К осени 2019 года в неформальных беседах чиновники стали прямо говорить, что Путин не останется президентом на пятый срок, и в Кремле прорабатывают другие варианты его трудоустройства после 2024 года. Тогда же президент начал говорить своему окружению об усталости, а чиновники постепенно получали от главы государства указания готовить его уход. В конце 2018 года спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече парламентариев с президентом предложил подумать над изменением Конституции, а спустя месяц - над расширением полномочий парламента, передает NEWSru.
По мнению авторов материала, таким образом он публично готовил россиян к изменениям законодательства, хотя как именно нужно менять Основной закон, в Кремле тогда не решили. Летом 2019 года глава администрации президента Антон Вайно и его первый заместитель Сергей Кириенко получили от главы государства поручение готовить поправки в Конституцию исходя из нового «места работы» Путина после 2024 года.
14 января, накануне послания президента Федеральному собранию, в Кремле собрали главных редакторов крупных российских СМИ . Это традиционное мероприятие, на котором руководителей медиа обычно знакомят с содержанием речи Путина - благодаря этому они могут заранее обдумать, как лучше отразить слова президента в материалах своих изданий. Однако на этот раз главредам рассказали только о социальной части послания - той, где президент говорил о материнском капитале и развитии здравоохранения. Текст второй части речи, где Путин предлагал изменить Конституцию, держали в секрете до последнего.
Путин навсегда: три варианта
Смысл поправок сводится к тому, что следующий президент сможет баллотироваться лишь на два срока и будет делить свои полномочия с Думой, Советом Федерации и формируемым им Госсоветом. Таким образом авторы поправок создали для Путина три варианта будущего трудоустройства. Ни один из них не обязывает Путина заниматься текущим управлением страной, но позволяет в случае необходимости повлиять на принятие определенных решений и в целом держать ситуацию под контролем.
Еще летом один из информированных собеседников "Проекта" рассказал, что со временем Госсовет будет становиться все более значимым. Если сейчас он является консультативной структурой без конкретных возможностей, то в дальнейшем займется определением основных направлений внутренней и внешней политики и координацией работы всех органов власти. Такого рода надстройка над всеми ветвями власти, определяющая приоритеты развития, больше всего напоминает Совет безопасности Казахстана, решения которого обязательны к исполнению.
В 2019 году ушедший в отставку с поста президента Казахстана Нурсултан Назарбаев сохранил за собой именно пост главы Совета безопасности, тем самым оставив за собой рычаги управления и статус неформального главы государства. С другой стороны, Госсовет все равно будет формировать новый президент, а какую должность займет в нем Путин, будет ясно только из специального закона, который только предстоит разработать.
После внесения поправок в Конституцию повысится и статус верхней палаты парламента: с ней будут консультироваться при назначении всех силовых министров и при отставке глав всех судов. «Понятно, что на первых порах любой новый президент будет назначать только тех силовиков, которые будут устраивать Путина, если тот захочет после отставки руководить Советом Федерации», - отмечают авторы материала. Кроме того, о повышении статуса говорит и тот факт, что в новой Конституции членов Совета федерации будут называть «сенаторами Российской Федерации», по аналогии с их американскими коллегами.
Кроме того, нынешний глава государства может занять пост главы Конституционного суда, полномочия которого также расширяются. КС по просьбе президента может подтверждать конституционность законов, принимаемых парламентом. Теоретически это даст будущему председателю возможность участвовать в законодательном процессе и при необходимости отменить или затормозить неугодный закон.
Отмечается, что Путину важно было создать возможность для своего будущего трудоустройства, пока его рейтинг держится и он успевает сам запустить новую политическую систему . При этом постоянная секретность нового места работы позволяет держать ситуацию под контролем и присматривать за ближним окружением. А чтобы за поправки проголосовало как можно больше граждан, в список конституционных нововведений добавили популизма вроде приравнивания уровня МРОТ к прожиточному минимуму и регулярного повышения пенсий.
Еще одна версия гласит, что спешное изменение конституции связано с назначенными на этот год выборами президента США: Путин якобы опасался, что в случае победы демократов давление на Россию усилится, и хотел «показать врагам России, что курс страны не сменится после его ухода». В Кремле заявляют, что изменения прорабатывались, чтобы принять их перед думскими выборами 2021 года.
Медведев портил рейтинг Путина
Создав неопределенность со своим местом работы, президент тут же запутал окружение и в не менее важном вопросе - о будущем преемнике. Едва зачитав послание парламенту, он почти сразу начал переговоры с премьером Дмитрием Медведевым, которого считали главным претендентом на президентское кресло. По мнению некоторых источников, именно после этого разговора премьер заявил об отставке правительства, и решение об этом принял не он, а Путин.
В мае 2018 года, когда рейтинги власти начали падать, социологи выяснили, что произошло это сразу после переназначения Медведева премьером и фактического переутверждения его правительства. С тех пор уровень доверия ко всем ветвям власти снижался, в особенности это касалось премьера. А снижение доверия к правительству повлекло за собой и снижение рейтинга президента. Кроме того, несколько участников кремлевских совещаний утверждают, что при Медведеве как лидере «Единой России» партия не сможет получить большинство голосов на выборах в Госдуму 2021 года. Сам же Медведев отказывался решать острые проблемы, и члены правительства не могли рассчитывать на помощь премьера, решая важные вопросы с президентом.
В итоге уже к осени прошлого года в правительстве, Кремле и Думе заговорили о перестановках в Белом доме. Правда, источники тогда не предполагали, что речь идет об отставке всего кабинета, но анонсировали увольнение трех министров - здравоохранения, спорта и цифрового развития.
Не знали о смене правительства и в Госдуме. Сразу после оглашения послания руководство нижней палаты спокойно собралось на заседание совета Думы - обсудить предложенные президентом поправки в Конституцию. В этот момент на лентах информагентств появились сообщения об отставке Медведева, и думские начальники были настолько удивлены, что попросили представителя правительства при нижней палате проверить достоверность информации. Тот отправился в свой кабинет звонить в Белый дом, но и там никто не знал о произошедшем.
«Захват» правительства
Вскоре на консультации в парламент прибыл кандидат в премьеры Михаил Мишустин: вопреки негласной традиции последнего времени, Путин не приехал публично представить его парламенту. Это может означать, что пока президент не готов делиться с новым премьером своим рейтингом. Впрочем, уже на следующий день Дума утвердила Мишустина на посту председателя правительства без единого голоса против.
Мишустин сформировал правительство за несколько дней, в течение которых в Белом доме стали постоянно использовать слова «разгром» и «захват». Новый премьер прибыл туда со своей командой и с твердым намерением избавиться от значительной части старой. Начальников выгоняли быстро, например, заслуженному заместителю руководителя аппарата правительства Андрею Логинову дали два часа, чтобы освободить кабинет. Сообщается, что из кабинетов выгоняли почти всех руководителей аппарата. А уволенных министров лишали машин, так что им впервые за долгое время приходилось ехать домой на такси.
Вместо уволенных аппаратчиков Мишустин назначил людей, которые давно им проверены и будут заниматься в первую очередь его имиджем. Так, одним из заместителей руководителя аппарата стал Леонид Левин, чья PR-компания «Тайный советник» занималась образом Мишустина как главы Федеральной налоговой службы и готовила ему публичные речи. При этом у Мишустина есть целый штат сотрудников, которые следят за появлением негативной информации про него в интернете, по образцу мэра Москвы Сергея Собянина.
При этом Мишустин и Собянин добились очень высокого представительства в новом кабинете: ставленниками Мишустина стали вице-премьеры Дмитрий Григоренко, Алексей Оверчук, Виктория Абрамченко и Дмитрий Чернышенко. Интересы Собянина представляют вице-премьер Марат Хуснуллин, министр экономического развития Максим Решетников, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин и министр образования Валерий Фальков. Из соратников бывшего премьера в кабинете министров остался только Константин Чуйченко, который вместо поста вице-премьера занял пост министра юстиции. Еще один знакомый бывшего президента Александр Коновалов правительство покинул.
Это могло бы означать конец президентских амбиций Медведева, но в день отставки Путин сделал его своим заместителем в Совбезе. Это теоретически дает ему возможность вернуть утраченный рейтинг, делая заявления на популярную у избирателей тему внешней политики.