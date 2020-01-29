СМИ: Кремль придумал три варианта для пожизненного правления Путина

К осени 2019 года в неформальных беседах чиновники стали прямо говорить, что Путин не останется президентом на пятый срок, и в Кремле прорабатывают другие варианты его трудоустройства после 2024 года. Тогда же президент начал говорить своему окружению об усталости, а чиновники постепенно получали от главы государства указания готовить его уход. В конце 2018 года спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече парламентариев с президентом предложил подумать над изменением Конституции, а спустя месяц - над расширением полномочий парламента, передает NEWSru.

По мнению авторов материала, таким образом он публично готовил россиян к изменениям законодательства, хотя как именно нужно менять Основной закон, в Кремле тогда не решили. Летом 2019 года глава администрации президента Антон Вайно и его первый заместитель Сергей Кириенко получили от главы государства поручение готовить поправки в Конституцию исходя из нового «места работы» Путина после 2024 года.

14 января, накануне послания президента Федеральному собранию, в Кремле собрали главных редакторов крупных российских СМИ . Это традиционное мероприятие, на котором руководителей медиа обычно знакомят с содержанием речи Путина - благодаря этому они могут заранее обдумать, как лучше отразить слова президента в материалах своих изданий. Однако на этот раз главредам рассказали только о социальной части послания - той, где президент говорил о материнском капитале и развитии здравоохранения. Текст второй части речи, где Путин предлагал изменить Конституцию, держали в секрете до последнего.

Путин навсегда: три варианта

Смысл поправок сводится к тому, что следующий президент сможет баллотироваться лишь на два срока и будет делить свои полномочия с Думой, Советом Федерации и формируемым им Госсоветом. Таким образом авторы поправок создали для Путина три варианта будущего трудоустройства. Ни один из них не обязывает Путина заниматься текущим управлением страной, но позволяет в случае необходимости повлиять на принятие определенных решений и в целом держать ситуацию под контролем.

Еще летом один из информированных собеседников "Проекта" рассказал, что со временем Госсовет будет становиться все более значимым. Если сейчас он является консультативной структурой без конкретных возможностей, то в дальнейшем займется определением основных направлений внутренней и внешней политики и координацией работы всех органов власти. Такого рода надстройка над всеми ветвями власти, определяющая приоритеты развития, больше всего напоминает Совет безопасности Казахстана, решения которого обязательны к исполнению.

В 2019 году ушедший в отставку с поста президента Казахстана Нурсултан Назарбаев сохранил за собой именно пост главы Совета безопасности, тем самым оставив за собой рычаги управления и статус неформального главы государства. С другой стороны, Госсовет все равно будет формировать новый президент, а какую должность займет в нем Путин, будет ясно только из специального закона, который только предстоит разработать.