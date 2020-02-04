Эстония прекратила выдачу туристических виз в Китае и сократила состав посольства

От граждан Эстонии не было никаких дополнительных просьб покинуть Китай с помощью Министерства иностранных дел или посольства. Посольство Эстонии в Пекине постоянно обменивается информацией с другими странами Европейского союза в Пекине, а МИД постоянно обменивается информацией с Министерствами иностранных дел ЕС и Кризисным центром ЕС.

Министерство иностранных дел настоятельно призывает путешественников в Китай регистрировать свою поездку на сайте Министерства иностранных дел reisitargalt.vm.ee, чтобы в случае необходимости предоставлять уведомления об опасностях и инструкции для дальнейших действий. Просят следить за предупреждениями Министерства иностранных дел на сайте Reisi Targalt, в случае экстренной ситуации можно круглосуточно звонить по номеру +372 5301 9999.

Всего, по данным МИД, в Китае в краткосрочных поездках находятся 19 граждан Эстонии, еще 78 живут там постоянно. Министерство иностранных дел рекомендует гражданам, находящимся в настоящее время в Китае, подумать о том, необходимо ли и целесообразно ли оставаться в стране. Если вам трудно или невозможно выполнить цель поездки,рекомендуется найти варианты выехать из страны на регулярных рейсах.