Звезда "Тоттенхэма" угодил в скандал из-за шутки о короновирусе

На первом видео Алли находится в защитной маске, а за кадром слышен характерный азиатский говор. На второй записи Деле снимает человека азиатской внешности, после чего камера переводится на антисептическое средство.

Посты футболиста вызвали шквал критики и обвинений в расизме, что заставило игрока приносить публичные извинения. «Я жалею, что выложил эти видео. Я немедленно удалил их после того, как понял, что это может кого-то задеть. Я ни в коем случае не хотел этого. Я приношу искренние соболезнования тем, кого обидели выложенные мной видео», — написал Алли.