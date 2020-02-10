Пн, 10.02.2020
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  • Звезда "Тоттенхэма" угодил в скандал из-за шутки о короновирусе

Звезда "Тоттенхэма" угодил в скандал из-за шутки о короновирусе

Dele Alli Tottenhami hooajaeelsel mängul Juventuse vastu.

ФОТО: FELINE LIM / REUTERS

Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли неудачно пошутил и угодил в серьёзный скандал. Алли опубликовал в Snapchat несколько неоднозначных видеозаписей, сделанных в аэропорту Хитроу, передает Euro-football.ru.

На первом видео Алли находится в защитной маске, а за кадром слышен характерный азиатский говор. На второй записи Деле снимает человека азиатской внешности, после чего камера переводится на антисептическое средство.

Посты футболиста вызвали шквал критики и обвинений в расизме, что заставило игрока приносить публичные извинения. «Я жалею, что выложил эти видео. Я немедленно удалил их после того, как понял, что это может кого-то задеть. Я ни в коем случае не хотел этого. Я приношу искренние соболезнования тем, кого обидели выложенные мной видео», — написал Алли.

Напомним, в Китае в последние недели бушует опасный коронавирус. Он уже унёс жизни более 800 человек.

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