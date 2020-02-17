Учителя назвали основные проблемы школьного образования Эстонии

В Палате сотрудничества учительских объединений считают, что Министерство образования и науки лишь выслушивает мнения учителей об организации учебного процесса и проблемах школ, но не уделяет достаточного внимания реальному учету этих рекомендаций, пишет Rus.ERR.
Соответствующее заявление объединение двадцати учительских ассоциаций распространило в понедельник на фоне ведущихся с министерством переговоров о заключении договора о стратегическом партнерстве.
По оценке Палаты, предпосылкой заключения такого договора является договоренность о рекомендованной практике вовлечения учителей в принятие решений.
Партнерство означает уважительное отношение к другим сторонам, а до настоящего времени Министерство образования и науки общалось с учителями в рамках такого сотрудничества во многом с позиции силы, говорится в заявлении.
Основными проблемами школьного образования в Эстонии учителя считают стареющий преподавательский состав на фоне дефицита кадрового резерва, а также необходимость сохранить государственные экзамены в основной школе как средство контроля образовательного стандарта.