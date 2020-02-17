Учителя назвали основные проблемы школьного образования Эстонии

Соответствующее заявление объединение двадцати учительских ассоциаций распространило в понедельник на фоне ведущихся с министерством переговоров о заключении договора о стратегическом партнерстве.

По оценке Палаты, предпосылкой заключения такого договора является договоренность о рекомендованной практике вовлечения учителей в принятие решений.

Партнерство означает уважительное отношение к другим сторонам, а до настоящего времени Министерство образования и науки общалось с учителями в рамках такого сотрудничества во многом с позиции силы, говорится в заявлении.