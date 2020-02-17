Пн, 17.02.2020
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Учителя назвали основные проблемы школьного образования Эстонии

Учебный класс.

ФОТО: Urmas Luik

В Палате сотрудничества учительских объединений считают, что Министерство образования и науки лишь выслушивает мнения учителей об организации учебного процесса и проблемах школ, но не уделяет достаточного внимания реальному учету этих рекомендаций, пишет Rus.ERR.

Соответствующее заявление объединение двадцати учительских ассоциаций распространило в понедельник на фоне ведущихся с министерством переговоров о заключении договора о стратегическом партнерстве.

По оценке Палаты, предпосылкой заключения такого договора является договоренность о рекомендованной практике вовлечения учителей в принятие решений.

Партнерство означает уважительное отношение к другим сторонам, а до настоящего времени Министерство образования и науки общалось с учителями в рамках такого сотрудничества во многом с позиции силы, говорится в заявлении.

Основными проблемами школьного образования в Эстонии учителя считают стареющий преподавательский состав на фоне дефицита кадрового резерва, а также необходимость сохранить государственные экзамены в основной школе как средство контроля образовательного стандарта.

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