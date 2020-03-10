AirBaltic предлагает бесплатное изменение даты путешествия

Исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс заявил: «Мы ясно видим, что пассажиры хотят путешествовать и планировать свои каникулы поздней весной и летом. Это решение обеспечивает нашим пассажирам гибкость, чтобы они могли без лишних хлопот забронировать свое следующее путешествие».

Это временное предложение действительно для всех новых бронирований на полеты airBaltic, сделанных в период с 10 марта по 31 марта 2020 года. Пассажиры могут бесплатно перебронировать билеты на новую дату поездки до 31 декабря 2020 года. Допускается только одно изменение даты.

Кроме того, для всех существующих бронирований, сделанных до 9 марта с датами поездки до 31 марта 2020 года, airBaltic предлагает возможность бесплатно изменить дату для поездки до 31 декабря.

Изменение даты должно быть сделано до первоначальной даты отъезда. Если первоначальная цена больше недоступна, необходимо оплатить соответствующую разницу цен. Пункт отправления и пункт назначения в бронировании должны оставаться без изменений, как в оригинальном билете.