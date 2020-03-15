Специализирующиеся на образовании компании бесплатно помогут наладить обучение на дому

С понедельника закрываются более 500 школ, и 140 000 учеников вместе с родителями и учителями должны приспособиться к электронному обучению на дому. К инициативе присоединились 15 образовательных компаний Эстонии, в том числе 99math, Linguist, ALPA Kids и Фонд добрых дел в образовании Heateo Haridusfond. Цель состоит в том, чтобы способствовать домашнему обучению и виртуально объединить учеников, не утрачивая при этом их социальность и мотивацию к обучению. Компании предоставляют свои услуги бесплатно и проводят вебинары, чтобы помочь учителям достичь необходимых результатов.

«Быстро изменить способ обучения 140 000 учеников — это огромная нагрузка для всех. У нас в Эстонии есть много решений, которые могут помочь с домашним обучением. Мы сводим эти компании вместе и предоставляем учителям бесплатный доступ к их продуктам, быстро разрабатывая новые решения по мере необходимости. Каждый день будут проходить вебинары», — сказал один из инициаторов проекта исполнительный директор 99math Тынис Кусмин.

«Эстония известна в мире своими электронными услугами, и в период кризиса к обучению на дому мы в лучше готовы, чем другие страны. Я искренне приветствую тот факт, что предприниматели быстро пришли на помощь школам. Теперь у учителей есть прекрасная возможность смелее экспериментировать с инновационными решениями, которые, как мы надеемся, станут естественной частью обучения», — добавил соучредитель Heateo Haridusfond и Bolt Мартин Виллиг.

Математическая платформа 99math разработала специальную версию для виртуального сбора учеников и будет вести ежедневные вебинары для учителей.

Приложение для изучения языка Linguist предоставляет платформу для бесплатного использования в школах.

Виртуальная учительская Clanbeat до конца этого учебного года является бесплатной для школ и будет вести вебинары.

Компания ALPA Kids, занимающаяся разработкой мобильных образовательных игр для дошкольников, также публикует свой недавно разработанный и платный контент бесплатно.

Свой вклад внесли также Tebo Learning Web, Nutisport, Opiq, Foxcademy, World School, Speakly, Good Deed Education Foundation. Обучению и координации способствуют Министерство образования и науки, Startup Estonia, Innove и HITSA.