Пасха не за горами: Эстонии не грозит дефицит яиц

По словам руководителя отечественного предприятия по производству яиц Владимира Сапожнина Eggomuna, нет причин для покупательской паники, потому что у производителей есть запасы и поставки продовольствия продолжаются.
«Как представитель крупнейшего производителя яиц в Эстонии, я говорю, что производство яиц будет продолжаться как всегда, и в Эстонии не будет недостатка в яйцах», - сказал Сапожнин, призвав потребителей запасаться продуктами питания в разумных пределах, чтобы в дальнейшем избежать потерь продовольствия и отдавать предпочтение крупным и мелким эстонским производителям, поддерживая местную экономику.
Покупательская паника в свете событий последних дней и установленного чрезвычайного положения стала тяжелым бременем как для производителей, так и для торговли.