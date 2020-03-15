Пасха не за горами: Эстонии не грозит дефицит яиц

«Как представитель крупнейшего производителя яиц в Эстонии, я говорю, что производство яиц будет продолжаться как всегда, и в Эстонии не будет недостатка в яйцах», - сказал Сапожнин, призвав потребителей запасаться продуктами питания в разумных пределах, чтобы в дальнейшем избежать потерь продовольствия и отдавать предпочтение крупным и мелким эстонским производителям, поддерживая местную экономику.