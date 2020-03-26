Как будет проходить планируемый Департаментом статистики анализ передвижения людей

По словам генерального директора Департамента статистики Марта Мяги, переговоры с телекоммуникационными предприятиями по поводу планируемого анализа передвижения еще только ведутся. «Если мы достигнем с телекоммуникационными предприятиями договоренности, то на основе консолидированных анонимных данных начнется анализ передвижения людей до и после введения чрезвычайного положения. Департаменту статистики данные передавались бы исключительно в анонимном виде и в процессе их передачи всем клиентам фирм-операторов связи по-прежнему гарантируется приватность, поскольку деятельность проводится в соответствии с действующими в Эстонии правилами о защите данных, и в отношении этого исследования согласование получено также от Инспекции по защите данных.

Анализировать маршруты передвижения отдельных физических лиц не планируется и делать это на основе анонимных данных невозможно. Речь идет о статистическом исследовании, отражающем общие тенденции передвижения. На основе консолидированных анонимных данных планируется анализировать только схему передвижения людей до и после введения чрезвычайного положения. Если мы сможем приступить к анализу таких анонимных данных, то результатом этого анализа стала бы формулировка в стиле «В регионе ХХХ в пределах этого региона остаются на месте 87% средств мобильной связи», – сказал Мяги.

Если проект анализа передвижения людей, базирующийся на анонимных данных, будет запущен, то он будет действовать до окончания чрезвычайного положения, ни одной другой задачи за этим не стоит.

В рамках проекта Департамент статистики не будет получать данные телекоммуникационных операторов в реальном времени. «Планируемый анализ передвижения людей, базирующийся на анонимных данных, не ставит задачи исследовать, где люди находятся или куда направляются, звонят они в данный момент или посылают сообщения и обмениваются информацией. Департамент статистики получит данные только по прошествии времени и в неидентифицируемом виде, то есть данные не будут получены в реальном времени. Подчеркну, что телекоммуникационные предприятия не передают также информацию о том, в каких государствах находились или находятся жители Эстонии», – добавил Мяги.

Необходимый для анализа передвижения объем данных и принципы их обработки утверждены как Инспекцией по защите данных, так и Министерством юстиции. Если фирмы-операторы согласятся предоставить анонимные данные, то начнется их обработка строго в научных целях и только в соответствующей безопасной среде Департамента статистики. Полученные данные не выйдут за пределы департамента и после обработки будут уничтожены.