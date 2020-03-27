Видео ⟩ 744 пустые кровати, опустевшие бассейны и джакузи: коронакризис на примере одного отеля

В просторных и длинных коридорах здания тихо. Тренажерный зал и ресторан пусты. Только в спа слышен привычный шум: этот звук создается водой, циркулирующей в бассейнах и вихревых ваннах, которая не может быть слита, так как если высохнет плитка, покрывающая стены и пол бассейна, она отвалится. Стоя в куртке с меховым капюшоном и сапогах посреди аквапарка, я смотрю на пустую парковку и пытаюсь представить себе 744 пустые кровати.

Именно столько спальных мест в предприятиях концерна Tervis Spaa Grupp, куда, помимо отеля Tervis, входит также Tervise Paradiis. В компании работает 400 человек, из которых более 90 процентов в настоящее время находятся дома в спецотпуске, говорит член правления группы Яан Ратник.Небольшой процент сотрудников продолжает работу.

«Мы немного ковыряемся здесь и там, у бухгалтерии и отдела продаж все-таки есть кое-какая работа». По словам члена правления, невозможно остановить всю деятельность со дня.

В данный момент наибольшую озабоченность у генерального директора такой крупной компании вызывает неопределенность: надолго ли в такой кризисной ситуации хватит накопленного финансового буфера. «Если бы мы знали, что период без оборота длится до июня или июля, мы могли бы рассчитать, каковы наши буферы, но пока мы не знаем этого, мы должны придерживаться абсолютного минимума».

Другой важный вопрос - сколько времени уйдет на восстановление туризма, пострадавшего от вируса. «Очевидно, что когда ограничения на активность и передвижение сняты, люди не бросятся сразу проводить время в отелях и спа-центрах», - говорит Ратник, добавляя, что именно поэтому кризис будет продолжать оказывать влияние на туристические и гостиничные компании еще долгое время.

Tervis Spaa Grupp надеется получить свою долю от утвержденной правительством меры Кассы по безработице, которая поможет сохранить доход работников на уровне 70 процентов от их предыдущей средней заработной платы. «Наш текущий план предусматривает выплату заработной платы в марте за счет наших собственных денег», - говорит Ратник, отмечая, что компания должна вносить не менее 150 евро на одного сотрудника в месяц, чтобы рассчитывать на помощь. В общей сложности для Tervis Spaa Grupp это составляет около 100 000 евро в месяц.