В Эстонии умер еще один человек с коронавирусом

"Это очень печальный момент для всего Сааремаа. Мои искренние соболезнования родным умершего, - сказал волостной старейшина Сааремаа Мадис Каллас. - В это трудное время мы готовы поддержать всех островитян и сделать все возможное, чтобы поддержать наше сообщество"

По словам руководителя западного регионального отделения Департамента здоровья Кадри Юхкам, жителей и работников дома призрения на Сааремаа продолжат тестировать. "Выражаем соболезнования близким скончавшегося", - сказала Юхкам, добавив, что пожилые люди находятся в группе риска и в их отношении всегда следует быть особенно бдительными.