Вс, 29.03.2020
Еще раз подчеркну – это не очередной грипп! Если можете, оставайтесь, пожалуйста, дома. Марио Кадастик
1

В Эстонии умер еще один человек с коронавирусом

Свеча.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Сегодня ночью на Сааремаа в доме призрения Вальси умер 90-летний мужчина, тест на коронавирус которого был положительным.

"Это очень печальный момент для всего Сааремаа. Мои искренние соболезнования родным умершего, - сказал волостной старейшина Сааремаа Мадис Каллас. - В это трудное время мы готовы поддержать всех островитян и сделать все возможное, чтобы поддержать наше сообщество"

По словам руководителя западного регионального отделения Департамента здоровья Кадри Юхкам, жителей и работников дома призрения на Сааремаа продолжат тестировать. "Выражаем соболезнования близким скончавшегося", - сказала Юхкам, добавив, что пожилые люди находятся в группе риска и в их отношении всегда следует быть особенно бдительными.

В доме призрения Вальси на Сааремаа были протестированы на коронавирус 18 работник и 78 постояльцев, позитивные пробы оказались у трех проживающих на одном этаже постояльцев. В доме призрения Курессаареской больницы были протестированы 48 жильцов, двое из которых показали положительный результат. Результаты тестов на коронавирус работников еще выясняются. 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ