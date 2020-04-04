Сб, 4.04.2020
Хочется поблагодарить президента за то, что в это трудное для страны время она готова делиться своими мыслями, помогать нам полезными, если не сказать яркими, идеями. Михаил Кылварт
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Видео и блог ⟩ Скоро маски будут доступны для всех жителей Эстонии. Поменялись ли теперь рекомендации?

Яак Ааб.

ФОТО: Madis Veltman

В субботу, 4 апреля, в 12 часов состоиялась ежедневная пресс-конференция ведомств о ситуации в стране. Rus.Postimees вел прямую трансляцию и блог.

В пресс-конференции приняли участие руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Рагнар Вайкнеметс, министр государственного управления Яак Ааб, руководитель отдела помощи жертвам и профилактики насилия Департамента социального страхования Яако Салла, председатель правления Союза психиатров Эстонии и представитель Коалиции по душевному здоровью и благополучию доктор Анне Клейнберг.

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