Видео и блог ⟩ Скоро маски будут доступны для всех жителей Эстонии. Поменялись ли теперь рекомендации?

В субботу, 4 апреля, в 12 часов состоиялась ежедневная пресс-конференция ведомств о ситуации в стране. Rus.Postimees вел прямую трансляцию и блог.
В пресс-конференции приняли участие руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Рагнар Вайкнеметс, министр государственного управления Яак Ааб, руководитель отдела помощи жертвам и профилактики насилия Департамента социального страхования Яако Салла, председатель правления Союза психиатров Эстонии и представитель Коалиции по душевному здоровью и благополучию доктор Анне Клейнберг.