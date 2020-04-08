В 12:00 состоялась ежедневная пресс-конференция, на которой медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья и руководитель центра экстренной медицины Северо-Эстонской региональной больницы доктор Аркадий Попов, министр социальных дел Танель Кийк, министр народонаселения Рийна Сольман и председатель правления Больничной кассы рассказали о борьбе с коронавирусом в условиях чрезвычайного положения.