ГАЛЕРЕЯ Спасатели оказались между горящими елями

Стоит помнить, что человек, обнаруживший пожар, обязан немедленно сообщить в Центр тревоги (по номеру экстренной помощи 112), где возник пожар и что горит, назвать свою фамилию и номер телефона, и ответить на вопросы спасателя. Также нужно предупреждать людей, находящихся в опасности, и в пределах возможностей тушить или препятствовать распространению огня.