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ГАЛЕРЕЯ Спасатели оказались между горящими елями

rus.postimees.ee
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Сегодня вечером спасатели были вызваны в деревню Отику в волости Пайде, где начался лесной пожар.

На месте спасателей ждал горящий ландшафт и молодые ели. Загорелись даже деревья размером с хорошую рождественскую елку.

Правила поведения при лесных и ландшафтных пожарах смотрите здесь!

Стоит помнить, что человек, обнаруживший пожар, обязан немедленно сообщить в Центр тревоги (по номеру экстренной помощи 112), где возник пожар и что горит, назвать свою фамилию и номер телефона, и ответить на вопросы спасателя. Также нужно предупреждать людей, находящихся в опасности, и в пределах возможностей тушить или препятствовать распространению огня.

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