Фото ⟩ В Ласнамяэ появится очередной торговый центр

«В последние годы расположенная на окраине Ласнамяэ территория развивалась очень интенсивно. Там строится бизнес-парк Priisle с торговыми, складскими и предназначенными для оказания услуг площадями, а также уже готовы и еще строятся новые многоквартирные дома, что показывает рост популярности этого места, как жилого района», - отметил председатель правления Hammerhead OÜ Аллан Кооль. Новый торговый комплекс появится на долгое время пустовавшем участке, расположенном на перекрестке двух оживленных улиц. «Стратегически это отличное место, которое должно повысить привлекательность комплекса как для предпринимателей, так и для будущих клиентов», - сказал Кооль.

По словам исполняющего обязанности исполнительного директора Prisma Peremarket Теэму Кильпия, в нынешней ситуации начало строительства нового магазина – очень важное решение. «Мы убедились в том, что эстонская экономика сможет быстро восстановиться после кризиса, и со своей стороны прилагаем усилия с тем, чтобы так и произошло. Запуская этот проект, в первую очередь, мы обеспечиваем работой строительный сектор, а позднее – хороших специалистов в сфере розничной торговли», - сказал Кильпия. Открытие нового магазина на Линнамяэ-теэ в Таллинне является частью планов расширения Prisma Peremarket в Эстонии в ближайшие годы. На сегодня планируется открытие десяти новых магазинов.

На первом этаже здания, которое строит Eventus Ehitus, помимо супермаркета Prisma площадью 4000 квадратных метров, запланированы аптека и ресторан, а на втором этаже появятся офисные помещения и будет сооружена парковка. С учетом расположенной перед центром парковки всего здесь будет 166 парковочных мест. Общий размер инвестиций составит 7,7 миллиона евро (без учета налога с оборота).

Также в рамках проекта девелопер реконструирует перекресток Уссимяэ теэ и Линнамяэ теэ, где появятся островки безопасности, пешеходные переходы, новое освещение, а также велосипедные и пешеходные дорожки. «Размер этой инвестиции составит 120 000 евро», - отметил Кооль, добавив, что подобная инвестиция со стороны девелопера необходима, поскольку качественная и соответствующая современным требованиям инфраструктура является конкурентным преимуществом любого района. Потребность района в развитии демонстрирует и то, что в улучшение дорог вокруг будущего центра в ближайшие годы вложат средства как государство, так и город Таллинн. В ходе реконструкции транспортного узла Вяо будет построена улица Раху-теэ, которая соединит Петербургское шоссе с перекрестком Уссимяэ-теэ и Линнамяэ теэ. На проектирование этого участка дороги в городском бюджете на 2020 год заложены 800 000 евро.

Prisma Peremarket входит в торговый концерн S-Grupp, действующий на рынках Финляндии, Эстонии и России. Розничная сеть Prisma представлена в Эстонии с 2000 года. В настоящее время в Таллинне, Тарту и Нарве сеть располагает девятью магазинами, которые вместе с опорным подразделением обеспечивают работой почти 800 человек.