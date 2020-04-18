"Нельзя сдаваться!": Нарвское кафе всеми силами старается пережить кризис

По данным туристического портала TripAdvisor, заказы одного из лучших кафе Нарве с момента введения чрезвычайного положения сократились почти в 20 раз, но ни один сотрудник не готов сдаваться.

«Я всегда хотела иметь маленькое кафе, где я была бы такой лучезарной хозяйкой», - говорит 40-летняя Пупкевич, которая ранее занимала руководящую должность в Eesti Energia. Четыре года назад, заказывая еду в кафе Muna, она заметила объявление о работе. Хотя искали сильного мужчину, она решила предложить свою кандидатуру и оставила визитную карточку. На следующий день был звонок, а затем последовала встреча.

«В то время было два владельца. Один посмотрел на мое резюме и сказал другому, что я не в себе - обычный белый воротничок, который ничего не знает о сфере питания», - улыбается Пупкевич.

В этот день ровно четыре года назад ее жизнь полностью изменилась, и она с головой погрузилась в бизнес общепита.

«Это работа, которую ты делаешь 24/7. Но это все же работа мечты. Я не чувствую, что я на работе. Это образ жизни. Такое ежедневное садомазо: много вызовов, проблем, хороших и плохих эмоций», - улыбается Пупкевич, которая занимается всем: от меню дневных предложений до рекламы, персонала и организации мероприятий.

Она собрала команду мечты и создала атмосферу, в которой сотрудники чувствуют себя как одна семья. «Мне очень приятно быть там, такое ощущение дома», - говорит Пупкевич. Столовая колледжа постепенно стала рестораном, где в течение дня обедали сотни студентов.

Когда 13 марта Нарвский колледж закрылся, кафе захотело продолжить работу. «Мы вынесли половину столов из зала, чтобы было больше места. Мы поняли, что необходимо снизить нагрузку на персонал и подумать о безопасности гостей », - говорит глава Muna. Кафе было готово открытьcя через три дня, но на выходных пришла новость от первых зараженных людей в Ида-Вирумаа, и тогда показалось разумнее оставить двери на замке.

Подобно многим другим кафе решило продавать еду на вынос. Для этого за два дня был создан сайт. «Половина команды сейчас сидит дома. Если один из людей на работе заразится, мы сможем заменить всю команду», - объясняет Пупкевич.

В меню оставили только горячие блюда.

Хотя доставка еды на дом в Таллинне - обычное дело, в Ида-Вирумаа еще нет. Однако это давало возможность оставить людей на зарплате. Еду доставляют сами сотрудники кафе.

Вместо предыдущих нескольких сотен заказов в настоящее время их осталось примерно от трех до семи в день. Это означало трудное решение сократить полтора места. «Даже после окончания чрезвычайной ситуации у нас не будет так много заказов в течение очень долгого времени. Заказы на организацию праздников равны нулю. Оборот кафе упал почти в 20 раз. Важно просто поддерживать жизнь", - говорит управляющая.

По словам Брониславы Пупкевич, ее людям еще долго было бы трудно найти работу в той же сфере. "Мы не можем просто выбросить 20 человек за борт. Нельзя сдаваться", - говорит Пупкевич.

Чтобы удержать людей, кафе получило финансовую поддержку от государства - почти 7 000 евро.

Для владельца кафе Muna Рихо Леппика принципиально важно, чтобы сотрудники сохранили свою работу. Даже в то время как, по его словам, многие предприятия общественного питания в Ида-Вирумаа вынуждают сотрудников писать заявление об уходе по собственному желанию.