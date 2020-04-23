В Турции жителям 31 города запретили покидать дома

Четырехдневный запрет жителям покидать свои дома, начиная с четверга, 23 апреля, вступил в 31 городе и провинции Турции. Он распространяется в том числе на крупнейший город страны Стамбул, а также на столицу государства Анкару, сообщает агентство dpa.

Турецкие власти накануне начинающегося в пятницу, 24 апреля, священного для мусульман месяца Рамадан вынуждены были пойти на ужесточение карантинных мер, в том числе и в части религиозных традиций. В частности, запрещено разговляться в больших группах. Кроме того, специальным барабанщикам, которые ходят по улицам и будят верующих к утренней трапезе - в Рамадан положено поститься от восхода до захода солнца – запрещено собирать подарки.

Турция вводит лишь краткосрочные локдауны

В Турции уже несколько раз вводились краткосрочные локдауны, распространяющиеся на граждан страны моложе 20 и старше 65 лет, а также людей страдающих хроническими заболеваниями. При этом власти пока отказываются вводить жесткие повсеместные и длительные карантинные меры, чтобы не разрушить окончательно и так ослабленную экономику страны.