В Тапа трое молодых людей угнали автомобиль

Полиция получила сообщение об угоне автомобиля Ford Galaxy сегодня в 2.55, полицейские стали выяснять обстоятельства происшествия с помощью владельца автомобиля и его знакомого.

Руководитель патрульной службы Раквереского отделения полиции Тауно Лемпу сказал, что владелец забыл ключ в замке зажигания автомобиля.

"Быстро разрешить эту ситуацию помог знакомый пострадавшего, который увидел угнанный автомобиль и передал нам всю информацию. Пока полиция общалась с владельцем автомобиля, его знакомый случайно увидел угнанный автомобиль на первом километре шоссе Тапа-Лехтсе-Янеда - у автомобиля лопнулa покрышка и из машины выбежало трое молодых людей. Эту информацию сразу передали полиции и через некоторое время полицейские задержали этих молодых людей и доставили их в отделение полиции, - рассказал Лемпу.

"Молодые люди повели себя очень безответственно и рисковали и своими жизнями, и жизнями других участников дорожного движения", - добавил лейтенант полиции.

Лемпу напоминает всем автовладельцам, что даже если машина припаркована на частном участке, обязательно надо закрыть машину на ключ и забрать ключ с собой. "Предупредить угон поможет сигнализация или установленная во дворе видеокамера", - сказал он.