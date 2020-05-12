Тысяча рейсов в день: Ryanair скоро вернется в небо

Ryanair сообщает, что с 1 июля будет осуществлять около тысячи рейсов в день, информирует Rus.TVNET со ссылкой на агентства LETA и AFP. Авиакомпания поясняет, что экипаж и пассажиры должны будут носить маски для лица, им будут измерять температуру и призывать к дистанцированию в аэропортах и в салонах самолетов.

В результате кризиса, вызванного распространением Covid-19, Ryanair уволит 300 пилотов и других членов экипажа, т.е 15% сотрудников.

Ранее руководитель Ryanair Майкл О'Лири заявил, что если после окончания кризиса Covid-19 придется летать полупустыми самолетами, Ryanair в небо не вернется. Бизнес-модель компании фактически рухнет, если на рейсах Ryanair будут приняты требования по дистанцированию. Один из вариантов, который рассматривается, - убрать сиденья в среднем ряду, и О'Лири называет эту идею идиотской.

Ирландская бюджетная авиакомпания получает прибыль, максимально заполняя рейсы - места продаются по низким ценам и позже можно купить различные привилегии, например, дополнительный багаж.