Тысяча рейсов в день: Ryanair скоро вернется в небо

Ирландская авиакомпания Ryanair во вторник, 12 мая, сообщила, что с 1 июля восстановит порядка 40 процентов рейсов, которые из-за распространения Covid-19 были почти полностью прекращены.
Ryanair сообщает, что с 1 июля будет осуществлять около тысячи рейсов в день, информирует Rus.TVNET со ссылкой на агентства LETA и AFP. Авиакомпания поясняет, что экипаж и пассажиры должны будут носить маски для лица, им будут измерять температуру и призывать к дистанцированию в аэропортах и в салонах самолетов.
В результате кризиса, вызванного распространением Covid-19, Ryanair уволит 300 пилотов и других членов экипажа, т.е 15% сотрудников.
Ранее руководитель Ryanair Майкл О'Лири заявил, что если после окончания кризиса Covid-19 придется летать полупустыми самолетами, Ryanair в небо не вернется. Бизнес-модель компании фактически рухнет, если на рейсах Ryanair будут приняты требования по дистанцированию. Один из вариантов, который рассматривается, - убрать сиденья в среднем ряду, и О'Лири называет эту идею идиотской.
Ирландская бюджетная авиакомпания получает прибыль, максимально заполняя рейсы - места продаются по низким ценам и позже можно купить различные привилегии, например, дополнительный багаж.
До сих пор эта бизнес-модель была очень прибыльной для компании, так как спрос на рейсы Ryanair всегда был высоким. Однако, если для обеспечения дистанцирования убрать средний ряд сидений, это не позволит компании заполнять рейсы целиком и тем самым вызовет убытки.